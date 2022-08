Plzeň čeká pohádkový podzim. Přijede Bayern Mnichov, Barcelona a Inter Milán

Pokud si čeští fotbaloví fanoušci a především ti z Plzně společně s fotbalisty Viktorie Plzeň přáli co nejzvučnější skupinu v Lize mistrů, momentálně můžou být v sedmém nebi. Čtvrteční los skupin Ligy mistrů je totiž nakonec zavedl do skupiny C, která je nazývaná právem skupinou smrti. Západočeši se v ní totiž na podzim utkají s takovými soupeři jako Bayern Mnichov, Barcelona a Inter Milán.