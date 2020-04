Přejmenování jako součást boje proti koronaviru. Poprvé bude nést Camp Nou jiné jméno

S tímto krokem se sice do budoucna počítalo, nyní ale chce klub pomoct a tak se k tomuto kroku odhodlává nyní. Původně totiž chtělo vedení klubu prodat marketingová práva na Camp Nou až v sezóně 2023/24. Peníze z této smlouvy, jež je uzavřena na 25 let a díky které mělo klubu přitéct až 300 milionů eur (cca. 8,2 miliardy korun), měly jít především na zmodernizování stadionu a tréninkových center, které má klub k dispozici. Nyní tak díky této prodeji marketingových práv půjde částka na daleko prospěnější věc.

Sám viceprezident klubu Cordonero byl nemocí COVID-19 nakažen a následně se z ní dokázal zotavit. Říká, že prodejem markentingových práv na rok se vlastně nic nemění, akorát půjdou peníze z toho právě na dobrou věc. "Camp Nou volá SOS. Budeme naslouchat všem nabídkám, protože chceme přispět co nejvyšší částkou. Budoucí partner ale musí sdílet stejné hodnoty jako my," řekl.

Inspirací k tomuto kroku mu byly klubové aktivity z roku 2006, kdy poprvé fotbalisté Barcelony nastupovaly do zápasů v dresech s logem a to s logem UNICEF. Do té doby nebyl na dresech Barcelony spatřen žádný sponzor, na rozdíl od současnosti, neboť od roku 2011 právě logo UNICEF na dresech zmizelo na úkor klasických sponzorů.

Fotbalový stánek Camp Nou patří mezi nejlegendárnější. V barceloně stojí už od roku 1957 a může se pyšnit kapacitou pro 99 000 osob, což z něj dělá největší stadion na starém kontinentu.