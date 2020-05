Přestup Schicka za nižší částku, ovšem s okamžitou úhradou. To požaduje AS Řím

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Kolem možného přestupu českého reprezentanta Patrika Schicka z římského AS do německého Lipska se poslední dobou šíří čím dál více spekulací o tom, za kolik je ochoten římský celek svého útočníka do Německa prodat. Nejprve se v této souvislosti mluvilo o 29 milionech eur, nyní to vypadá, že se obě strany v jednání zastavily na možném snížení částky o 3 miliony eur, tedy na 26 milionů eur. V takovém případě však AS Řím po Lipsku, ve kterém Schick pro zatím pouze hostuje, okamžitou úhradu této částky.