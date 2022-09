Sestup z divize A Ligy národů Šilhavého místo stát nebude. Fousek stojí stále za ním

Pro Petra Fouska je jedinou kaňkou z cellého působení v elitní divizi Ligy národů sobotní duel s Portugalskem (0:4) a výkon, který v něm český výběr předvedl. „V ostatních utkáních jsme ukázali, že tým je konkurenceschopný i proti věhlasnějším soupeřům. Zároveň jsme poznali, že skupina A nabídne českému fanouškovi atraktivní zápasy se špičkovými týmy, které jsou zajímavé také pro asociaci, a pevně věřím, že do Ligy národů A se v dalším ročníku Ligy národů zase vrátíme," nechal se slyšet v hodnocení Fousek.

Sám přiznal, že je zklamaný ze sestupu do divize B, ovšem zároveň ho těší, žese český fotbal podle něj mezi elitou rozhodně neztratil. „Samozřejmě, nejsem spokojený s tím, že tým klesl do úrovně B Ligy národů, tam však sestoupila i jiná věhlasná mužstva v čele s Anglií. To jen potvrzuje náročnost nejvyšší úrovně. Sestup je také zapotřebí hodnotit v kontextu toho, že jsme nastupovali proti Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku. Všechna tato mužstva jsou účastníky letošního mistrovství světa v Kataru. Předsedové všech těchto asociací mi vyjadřovali při vzájemných zápasech respekt k českému fotbalu," řekl dále Fousek.

Proto pro web fotbal.cz vyjádřil vůči Šilhavému a spol. jasnou podporu. „Trenér Jaroslav Šilhavý a celý realizační tým má důvěru a podporu," sdělil konkrétně a připomněl, co bude teď hlavním cílem. „Naším jednoznačným cílem je postup na mistrovství Evropy do Německa."

Nejvyšší boss tuzemského fotbalu se také vrátil k úspěchuu "jednadvacítky", které se podařilo poustoupit na Euro 2023. „Jedenadvacítka ukázala sílu i psychickou odolnost, když v základní skupině zaostala jen o tři body za favorizovanou Anglií a následně zvládla i zrádnou baráž s Islandem. Trenér Jan Suchopárek osvědčil důvěru, kterou jsme v něj oprávněně vložili," zakončil Fousek.