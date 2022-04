Šilhavého mise u reprezentace nekončí. Bude jednat se šéfem Fouskem o pokračování

A právě do konce dubna by mělo být jasno v tom, na jak dlouho bude prodloužena smlouva Jaroslava Šilhavého. S největší pravděpodobností bude jeho mise u národního týmu pokračovat až do mistrovství Evropy v roce 2024 v Německu, přičemž v případě postupu na tento šampionát, by mužstvo vedl i na tomto turnaji.

"Dnešní rozhodnutí bylo opřeno o vyhodnocení celého období, o nějaké posouzení, které už trenér Šilhavý dvakrát prezentoval. Rozhodnutí se opírá i o výsledky mých dosavadních jednání s trenérem Šilhavým. Jsme domluveni, že se chceme pokusit do konce týdne dosáhnout dohody. Budeme tomu věnovat poměrně intenzivní úsilí. Není tajemstvím, že se v některých pohledech zatím lišíme, což je ale u vyjednávání běžné. Myslím, že trenér si důvěru zasloužil svou prací a tím, že výkonný výbor nějakým způsobem vnímal určitý rozměr stability. Pochopitelně jsou tu i faktory, že jsme neuspěli v baráži a kvalifikační skupině o MS. Výkonný výbor to vyhodnotil takto v součtu všech těch parametrů, těch kladů i záporů," uvedl k tomu v úterý Fousek po jednání výkonného výboru.

Nejvyšší boss tuzemského fotbalu by byl nejradši, kdyby už do konce bdubna bylo o Šilhaého smlouvě jasno. "Jsme domluveni, že se chceme pokusit do konce týdne dosáhnout dohody. Budeme tomu věnovat poměrně intenzivní úsilí. Není tajemstvím, že se v některých pohledech zatím lišíme, což je ale u vyjednávání běžné. Od toho vyjednávání slouží, abychom si řekli věci ve větším detailu. Předmětem jednání bude i realizační tým, byť ten je primárně v kompetenci trenéra," řekl Fousek.

Ten nechtěl být nikterak bližší ohledně sporů, které mezi sebou Fousek a Šilhavý mají. "Jestli se lišíme ve finančních otázkách? Nelze to vyloučit. A délka smlouvy? Ani to nelze vyloučit. Naše představa je příští kvalifikační cyklus na ME v Německu s opcí na finálový turnaj. Já jsem pověřen, abych jednal o dohodě. Udělám v tom maximum ve spolupráci se svými kolegy. Že se nedohodneme, je pochopitelně jedna z variant, kterou je potřeba připustit."

Fousek prozradil, že se v zákulisí jednalo i o možných nástupcích Jaroslava Šilhavého, přičemž mezi největšími kandidáty propíraném i v médíích byl Ivan Hašek. "V debatě rezonovaly i jiné návrhy, nicméně aniž bych se chtěl pouštět do detailů, tak pověření (od výkonného výboru) je poměrně jednoznačné," nechal se slyšet Fousek.

Co se týče Libora Sionka, tak ten z funkce manažera národního týmu odchází na vlastní žádost. "Rozhodl jsem se, že chci teď víc času věnovat rodině, především svým dětem, které bych chtěl intenzivněji podporovat v jejich sportovní kariéře," sdělil k tomu sám Sionko, přičemž předseda Fousek ho doplnil následovně: "Jméno nového manažera bude součástí jednání. Ještě jsem po dnešním jednání výkonného výboru nemluvil ani s panem Šilhavým, takže to budeme diskutovat."

Dodejme, že český národní tým je pod Šilhavého vládou už od roku 2018, kdy bývalý trenér Liberce a Slavie nahradil Karla Jarolíma. Nutno přiznat i přes neúspěch v nedávné baráži o MS, že výkon národního týmu beze sprou zvedl a třeba na loňském evropském šampionátu se mu s týmem podařilo postoupit až do čtvrtfinále.