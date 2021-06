Slováci po výhře nad Polskem vedou skupinu E. Španělé marně dobývali švédskou obranu

Co se týče zápasu mezi Polskem a Slovenskem, tak ten začal ve vysokém tempu na obou stranách, ovšem ani jedno mužstvo si v úvodní čtvrthodině nevytvořilo žádnou velkou příležitost. A tak na řadu přišla 18. minuta, kdy si Poláci nedokázali poradit s přímočarou akcí Róberta Maka, jenž se z levé strany dostal hned před dva obránce. Mak nejprve tvrděb zakončil do tyče, od níž se odrazil do zad bezmocného gólmana Szczesnyho, od kterých se pak balón dostal za brankovou čáru, 1:0 pro Slovensko.

Za chvíli mohli Poláci vyrovnat, ovšem Rybusovo zakončení bylo zblokováno Kuckou. Ten se pak zjevil v šanci na druhé straně, když Poláci chybovali ve své rozehrávce a bývalý sparťanský záložník pak nebezpečně zakončoval z hranice šestnáctky. Nakonec ale střílel nad. Zanedlouho se do brejkové příležitosti dostal kapitán Hamšík, ale i on se mezi tři tyče nakonec netrefil.

Polákům nakonec vyšel vstup dodruhé půle. Jen 32 vteřin po návratu na hřiště se uchýlili k rychlé týmové souhře, po které se balón od Rybuse dostal na Linettyho a přestože jeho zakočení nebylo z nejdůraznějších, dokázal i tak překonat brankáře Dúbravku, 1:1. Právě tato branka vlila polským fotbalistům novou krev do žil a netrvalo tak dlouho, aby se Linetty mohl do střelecké litsiny zapsat podruhé. Po přihrávce Klicha se mu to ale tentokráte nepovedlo.

Po půlhodině hry ale byla nálada na poslké straně opět na bodě nula. Způsobi to Krychlowiak, jenž viděl od sudího druhou žlutou kartu v zápase a musel tak tedy předčasně ze hřiště. Přesně sedm minut trvalo pak Slovákům, aby tuto nabídnutou početní výhodu dokázali využít. Stalo se tak po odvráceném rohovém kopu, kdy se rozhodl napálit míč a to takovým způsobem, že gólman Szczesny neměl vůbec naději, 2:1.

I když se pak Poláci snažili s výsledkem něco udělat, nakonec ani příchod dalších útočníků, ani šance Lewandowského a Bednarika už ale na skóre nic nezměnily.

Marná snaha. Španělé dobývali obranný val Švédů, nakonec z toho byla bezbranková remíza

Nebýt švédského brankáře Olsena, Seveřané by inkasovali během zápasu se Španělskem hned několikrát. Nejprve se brankář Švédů předvedl proti Olmově zakončení, při další španělské příležitosti zasahovat nemusel, ani po Moratově zakončení, ani po dvou Kokeho pokusech.

Paradoxně v největší šanci první půle, v rámci které se jen málokdy Švédové potkali s balónem, stejně jako tomu bylo po většinu celého zápasu, se ocitli právě Sevřané. Konkrétně ve 41. minutě se dostal Isak k zakončení z bezprostřední blízkosti, ovšem trefil jen bránícího Llorenta, jenž tak zastoupil již překonaného gólmana Simóna, a od nějž se ještě míř odrazil do tyče. Za chvíli na druhé straně zakročil Olsen opět proti Olmovi.

I ve druhé půli zahrozil Švéd Isak, když se dostal hned přes několik bránících Španělů k přihrávce před branku na Berga, ovšem jako aby ani ten nečekal, že by k němu mohla přijít.

Územní převaha ale po většinu zápasu měli Španělé, ale dlouho se jim nedařilo přes pevnou švédskou deenzivu dostat k finálnímu zakončení. Nakonec až v nastaveném čase se v příležitosti objevil střídající Sarabia, jenže ten zblízka trefil pouze nohu gólmana Olsena, který tak doháněl Španěly k šílenství.

Duel tedy nakonec skončil zaslouženě bezbrankovou remízou.

Mistrovství Evropy ve fotbale - konečné výsledky (14.6.2021):

SKUPINA E:

Polsko - Slovensko 1:2 (0:1)

Branky: 46. Linetty - 18. vlastní Szczesny, 69. Škriniar

Španělsko - Švédsko 0:0