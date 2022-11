Fotbalisti si kvůli FIFA vzít duhovou pásku nemohou. A tak je v tom zastoupili novináři

K nošení duhového motivu kampaně „OneLove“ se například rozhodl americký novinář Grant Wahl, jenž se málem kvůli tomu na stadion vůbec nedostal. "Když jsem dorazil ke vchodu pro média na stadion v duhovém tričku s fotbalovým míčem podporujícím LGBTQ komunitu, abych informoval o zápase Spojených států a Walesu, ochranka mě odmítla pustit dovnitř, zadržela mě na 25 minut a vztekle se dožadovala, abych si sundal tričko," popisoval svůj zážitek Wahl na svém blogu a pokračoval: "Jeden z hlídačů mi řekl, že se mě jen snažili ochránit před fanoušky uvnitř, kteří by mi mohli ublížit za to, že nosím tohle tričko."

Dodal ještě, že vše skončilo omluvou jak ze strany šéfa ochranky, tak i zástupce FIFA. Že to rozhodně podporovatelé LGBTQ komunity nebudou mít v Kataru jednoduché, bylo jasné již od letošního jara, kdy se katarský generálmajor Abdalazíz Abdalláh Ansarí nechal slyšet, že takovéto projevy nebudou ze strany pořadatelů tolerovány.

Diskuzi s policisty kvůli duhovému motivu měl i dánský reportér Jon Pagh, jenž se snažil s duhovou páskou natočit několik záběrů pro svého zaměstnavatele TV2 a to navíc na periferii města daleko od stadionu. Tehdy k němu muži pořádku přistoupili a požádali ho, aby si pásku sundal, přičemž novinář s tím zprvu nesouhlasil a za chvíli po debatě s ním policisté odešli. "Vlastně jsem byl úplně v šoku. Bylo to nepříjemné," řekl k situaci Pagh pro norskou stanici NRK.

S duhovým motivem „OurLove“ se vytasila i bývalá fotbalistka a nynější reportérka BBC Alex Scottová a pozadu v tomto ohledu nezůstala ani komentátorka německé ZDF Claudia Neumannová se objevila ve vysílání před pondělním večerním duelem USA vs. Wales Ta měla na sobě tričko s duhovým srdcem. "Vítejte zde na stadionu Ahmada bin Alího na třetím zápase druhého turnajového dne. Mohl to být legendární, hrdý den mistrovství světa, ale pojďme ho všichni strávit diskusí o projevech solidarity, které jsme v jednu chvíli viděli. Konkrétně dnes s týmem Íránu," začala navíc svůj vstup a pokračovala: "Slzy fanoušků na tribunách budou jistě ilustrativním obrázkem tohoto mistrovství světa – a pak samozřejmě tichý protest íránského národního týmu, když se hrála státní hymna. To je mimochodem velké téma i v americké reprezentaci. Fanouškovská místa zde v Dauhá jsou vyzdobena v duhových barvách, diskuse jsou zde také velmi živé."

Ještě před hrozbou žlutých karet od FIFA byl nejhlasitějším kritikem mezi kapitány ten anglický, Harry Kane. Angličané nakonec před duelem s Íránem zvolili formu pokleku před úvodním hvizdem. "Chápeme, že je hodně otázek, o kterých se musí mluvit. Nechceme mlčet, ale zároveň chceme věnovat veškerou energii turnaji. Náš postoj k většině témat je dobře známý," uvedl k tomu kouč Albionu Gareth Southgate.