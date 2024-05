Génius Newey končí v Red Bullu. Zamíří k Ferrari?

"Tým oznamuje, že technický ředitel Adrian Newey v prvním čtvrtletí roku 2025 opustí technologickou skupinu Red Bull. Vedoucí inženýr se stáhne z Formule 1, aby se mohl soustředit na finální vývoj a dodávku prvního hypercaru Red Bull, velmi očekávaného modelu RB17. Na tomto vzrušujícím projektu se bude nadále podílet a věnovat se mu až do jeho dokončení," stojí v oficiálním prohlášení.

O Neweyho odchodu se spekulovalo už několik měsíců po vypuknutí kauzy kolem šéfa týmu Christiana Hornera, který byl obviněn z nevhodného chování vůči jedné ze zaměstnankyň.

Přestože stáj Red Bull Racing momentálně zažívá úspěšné období a za poslední léta získala tři mistrovské tituly s Maxem Verstappenem, Newey oznámil svůj odchod v dubnu. Britská i německá média potvrdila spojitost jeho rozhodnutí s kauzou kolem Hornera.

I když byl šéf týmu zbaven obvinění v únoru, novináři a příznivci formule 1 obdrželi kompromitující materiály z anonymního mailu, což znovu vystavilo situaci pod světla médií.

"Rádi bychom Adrianovi poděkovali za úspěchy, kterých jsme za dobu naší dosavadní spolupráce dosáhli. Měl pro nás zásadní význam při dosažení pozoruhodných sedmi titulů v šampionátu jezdců Formule 1 a šesti titulů v šampionátu konstruktérů, celkem 118 vítězství a 101 pole positions," píše se dále v prohlášení.

„Téměř dvacet let mi bylo velkou ctí mít klíčovou roli v procesu Red Bullu, který se stal z nováčka několikanásobným šampionem,“ uvedl 65letý Newey podle agentury DPA.

Zatím není úplně jasné, kam zamíří geniální konstruktér a designér v další fázi své kariéry. Nejvíce se hovoří o možném zájmu Ferrari, kde by mohl spolupracovat se sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem. Nicméně nelze vyloučit ani přechod do týmů jako McLaren, Mercedes či Aston Martin.

"Už od dětství jsem toužil být konstruktérem rychlých vozů. Splnil se mi sen pracovat jako inženýr ve Formuli 1 a po téměř dvě desetiletí jsem měl tu čest hrát klíčovou roli v úspěších Red Bull Racing. Nyní však cítím, že je čas předat štafetu a hledat nové výzvy. Přesto se budu nadále soustředit na závěrečné fáze vývoje RB17 a pokračovat ve své práci až do konce mého působení v týmu," prohlásil také Newey.

"Všechny naše nejlepší okamžiky za posledních 20 let přišly s Adrianovou rukou u technického kormidla," prozradil šéf Red Bullu Christian Horner. "Je to také můj přítel a člověk, kterému budu navždy vděčný za vše, co do naší spolupráce přinesl. Odkaz, který po sobě zanechává, bude znít v halách Milton Keynes a vůz RB17 bude důstojným svědectvím a odkazem jeho působení u nás," řekl na závěr Horner.

Známý designér působí v F1 od roku 1988, na začátku kariéry zaujal invenčním designem monopostu týmu Leyton House.

Kromě Red Bullu působil také ve Williamsu a McLarenu a jeho monoposty získaly 25 jezdeckých a konstruktérských titulů.