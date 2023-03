Verstappen pokračuje v dominanci i na startu nové sezóny F1. Alonso začal pódiem

Na Ukrajině nejspíš zmizely desítky tisíc dětí, které mohly být deportovány do Ruska. V rozhovoru s televizní stanicí Sky News to dnes uvedla ukrajinská poslankyně Ivanna Klympušová-Cincadzeová. Ukrajinci obviňují ruské úřady z násilných deportací dětí již delší dobu, Moskva to odmítá.