Hadamczik dosáhl svého. Rozšiřuje se juniorská liga, nově bude čítat šestnáct účastníků

Již v lednu doporučila sportovní komise založená Aloisem Hadamczikem, jenž je mimochodem zároveň jejím předsedou, výkonnému výboru, aby reformoval mládežnické soutěže. Schválené rozšíření tak znamená to, že v juniorské lize zůstane pro příští ročník jinak sestupující Olomouc, jako noví účastníci přibydou České Budějovice a Přerov.

"Pokud něco měníme, měníme to z důvodu zlepšení situace v českém hokeji. Čtrnáct je méně než šestnáct, ale jeví se nám to nyní jako soutěž, která má hlavu a patu. Já i celý výkonný výbor za to poneseme zodpovědnost," uvedl k rozhodnutí o rozšíření Hadamczik a pokračoval: "Sice může z různých stran zaznít kritika, že přidáváme další dva týmy do juniorské extraligy, ale já jsem přesvědčen, že děláme kroky pro zkvalitnění soutěže a nachystali jsme lepší formát. Dojde totiž nově k rozdělení 16 klubů podle regionálního principu do skupin Západ a Východ, což bude pro všechny ekonomicky únosnější.“

Hadamczik je přesvědčen, že se díky této změně uspoří až 300 000 korun jen na nákladech na cestování, když se juniorská extraliga rozdělí do dvou geografických skupin, přičemž po základní části bude následovat část nadstavbová, do níž se mužstva rozdělí podle výkonnosti. Následně se ve dvou skupinách čtyři nejlepší týmy po základní části utkají čtyřkolově každý s každým, stejným způsobem proti sobě budou hrát i mužstva z horší poloviny po základní části. Proto se tak počítá kromě play-off i s tzv. play-down, po jehož dohrání ten nejhorší celek nakonec sestoupí. Celkem tak tedy v rámci jedné sezóny mužstva juniorské extraligy odehrají 78 zápasů.

Aby měli hokejisté motivaci vyhrát juniorskou extraligu, svaz má jako cenu pro vítěze zájezd na dva zápasy kanadsko-americké NHL, přičemž cestu na ně uhradí. "Hlavně ve všech částech sezony zůstává každému týmu v extralize motivace, protože bude mít stále o co hrát, což tady dosud nebylo. A zájezd na NHL poslouží jako motivace pro mladé hráče, kam až se mohou dostat," nechal se slyšet Hadamczik.

Ten také připomíná, že svaz sáhl k novince pro juniorskou extraligu spočívající v možnosti nasazení až tří o rok starších hokejistů. Jedinou podmínkou pro to je, aby daný hokejista alespoň tři roky působil v tom daném klubu. "Hráči, kteří zůstanou mimo soupisku, pak budou k dispozici ostatní klubům zdarma na roční hostování, bez jakéhokoli odstupného. Juniorky nám hlavně musí začít vychovávat hráče a lepší úroveň soutěže nezajistí jen úpravy počtu účastníků, ale i rapidní zlepšení tréninkového procesu. Navíc už nechci, aby se mladí hráči zabudovali přes nižší soutěže dospělých a posílali jsme je mezi chlapy do první a druhé ligy, ale šli přímo z juniorky směrem ke svým extraligovým klubům, které musí mít mládež jako prioritu,“ řekl k tomu dále Hadamczik.

Výkonný výbor sáhl ke změnám i v dorostenecké lize, která se naopak nově zužuje z 24 týmů na 20, a i v tomto případě se soutěž rozdělí na regionální skupiny Západ a Východ. Cílem takového rozdělení je, aby v první části soutěže ubylo cestování a tudíž aby se tak snížily náklady klubů na něj a kluby měly dostatek času na tréninky. "Jde o hráče do sedmnácti let, kterým stoupne počet zápasů, ale zvýší se i prostor pro trénink i školu, což je také důležité," sdělil Hadamczik.

Zároveň se také rozhodlo o zvýšení svazového příspěvku využívajícího na hlavní mládežnické trenéry v hokejových akademiích a sportovních centrech mládeže. "Během sezony však podstoupí opakovaně kontrolní testování. Už nejsou podfinancování, tak musí mít i výsledky. Svaz nebude trenérům v klubech určovat, jaká mají dělat cvičení, ale musí dokládat připravenost a komplexní rozvoj hráčů," řekl dále Hadamczik, jenž by chtěl zabránit masivnímu odchodu mladých hráčů z Česka do zahraničí. "Tento trend mizení talentů do ciziny je nutné zastavit a potřebujeme mít doma takovou soutěž, aby chystala hráče pro naše profesionální soutěže."

K tomu připomeňme, že za posledních pět sezón odešlo takto z Česka hned 971 převážně osmnáctiletých hokejistů.