Bude přeci jen příští sezónu extraligy hrát Zlín? Ve hře je odkup karlovarské licence

„V hokejovém prostředí se toho poslední dobou povídá hodně, proto mě už nic nepřekvapuje. Musím zdůraznit, že žádná oficiální nabídka s podpisem a razítkem u mě na stole ani nikde jinde neleží. Pokud by z Karlových Varů přišla, jsem pro, abychom se nad ní zamysleli," nechal se ve vyjádření k této věci pro server Sport.cz slyšet zlínský primátor Jiří Korec. Právě samo město je z 49 procent lastníkem zlínského klubu.

Přestože by licence rozhodně vyšla dráž než sportovní cesta, ta by čekání návrat mezi elitu pochopitelně jen prodloužil a ještě by byla nejistá, protože by v boji o extraligu musel kub absolvovat i baráž.

Všechno ale zavísí na tom, jaké podmínky karlovarský klub k odkupi své licence přidá. Podle zákulisních informací by se mělo jednat o řádech nižších desítkách milionů korun, za kterou by karlovarští svou licenci měli nabízet. „Netroufám si odhadovat. Ale kdyby to mělo být kupříkladu padesát milionů, nebylo by se o čem bavit. Tak vysoko bychom rozhodně nebyli ochotni jít," prozradil dále Korec, jenž dodal, že o případné koupi licence rozhode především samotný klub. „To bude na klubu. Především na novém generálním manažerovi, který by měl být jmenován na valné hromadě začátkem příštího týdne. Hlavně on musí říct, zda by byl schopen sehnat na převod peníze," řekl.

Co se týče právě zmiňovaného nového generálního manažera Zlína, nic oficiálního kolem toho sice ještě nevyšlo najevo, ale v této souvislosti spekuluje se o příchodu bývalého gólmana Robertu Hamrlovi, terý se k tomu ale nikterak pro veřejnost zatím nechce vyjadřovat. Existují však obavy z kontroverzí v klubu v případě jeho jmenování. „Jednoho ze tří uchazečů jsme vybrali. Zavázali jsme se ovšem, že jméno nebudeme do valné hromady sdělovat," řekl k tomu Korec.

Pokud se podíváme na zlínský kádr, jeho součástí je nadále Gazda, Kašík, Köhler, Kubiš či Claireaux. Nově Berany posílili zkušený útočník Ondráček nebo obránce Zbořil. Zatímco prvně jmenovaný přichází z Českých Budějovic, ten druhý zase z Třince, se kterým vybojoval mistrovský titul.