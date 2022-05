Češi vyhráli na Švédských hrách i druhý zápas. Po Švédech porazili i Finy

Jak se blíží hokejový svátek, tedy mistrovství světa, do národního týmu realizační tým v čele s Karim Jalonenem zabudovávají nejednu posilu z NHL. Poprvé po sedmi letech si tak reprezentační dres oblékl Tomáš Hertl, v kádru se oproti předešlým přípravným zápasům ukázal i útočník Dominik Simon, stejně tak jako obránce Radim Šimek. V brance se pak ocitl poprvé v národním týmu Karel Vejmelka, gólman Arizony.

A právě on si v úvodní třetině připsal jen dva zákroky a jakkoli střelecká potence Finů byla slabá, byli to právě Finové, kteří se jako první dostali do veliké příležitosti. V době, kdy sudí měl zdviženou pravici a signalizoval tak vyloučení z českých řad, Björninen nahrál puk do předbrankového prostoru Antillovi. Ten místo toho, aby trefil odrytou branku, zamířil k překvapení všech mimo.

Úvod zápasu vyšel o něco lépe Seveřanům, kteří se na kluzišti tehdy lépe pohybovali a byli tak proto častými návštěvníky českého obranného pásma. Jenže jejich veškeré pokusy končily nejedním zblokováním. Ke konci první dvacetiminutovky se pak do šancí dostali Blümel s Hertlem, v obou případech ale vyšel z toho všeho vítězně brankář Olkinuora. Ani během následné české přesilovky branka nepadla.

Postupem času to byli svěřenci kouče Kariho Jalonena, kteří začali mít na ledě čím dál více navrch, Finové se jen stěží dostávali do zakončení a když už, tak ztroskotali na Vejmelkovi. Češi mezitím sázeli na brejkové situace, v nichž byla nejčastěji spatřena druhá česká formace Smejkal – Hertl – Vrána. Dlouho se ale z toho Čechům skórovat nepodařilo, i kvůli nepřesným finálním přihrávkám.

Pak ale přišel konec druhé tetiny. V něm se několikrát podařilo Čechům dostat se do kombinací a vše to vyústilo dvěma rychlými přesnými trefami během 29 vteřin. Nejprve se po Šimkově střele v předbrankovém prostoru nejlépe zorientoval Blümel, za chvíli po spolupráci s Hertlem střelou do horního rohu zvýšil na 2:0 Smejkal.

V závěrečné třetině se podařilo Finům sice snížit, když se po chybě do brejku dostal Palmu a ten byl se svou forhendovou kličkou nakonec úspěšný, 2:1. A i když poté oba celky měly své příležitosti, trefil se až Krejčí v závěrečné finské power-play do prázdné branky.

Poprvé v této sezóně se tak Čechům podařilo porazit Finy, olympijské šampiony z Pekingu.

Švédské hokejové hry ve Stockholmu, turnaj Euro Hockey Tour (7.5.2022):

ČR - Finsko 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 37. Blümel (Šimek), 38. Smejkal (Hertl), 60. Krejčí - 49. Palmu (Armia). Rozhodčí: Harnebring, Eriksson - Lundgren, Jonsson (všichni Švéd). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0.

Sestavy:

Česko: Vejmelka - Hronek, Šimek, Kundrátek, D. Musil, Krejčík, D. Sklenička, Ščotka, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen

Finsko: Olkinuora - Pokka, Ohtamaa, Hietanen, M. Lehtonen, Vatanen, Friman, Saarijärvi, Seppälä - Anttila, Björninen, Mäenalanen - N. Ojamäki, M. Aaltonen, Nenonen - Armia, V. Filppula, Palmu - Nurmi, Lammikko, J. Sallinen.Trenér: Jukka Jalonen