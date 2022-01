Dusno v Kladně? Hokejisté se měli krvavě porvat. Klub to ale odmítá

Mezi kladenskými fanoušky se šušká o tom, že právě tito dva hokejisté se měli porvat na tolik, že z toho měli i krvavé zranění v obličeji. Proti tomu však mluví skutečnost, že ani jeden hráč žádné památky po takovém zranění v obličeji nemá. Nutno ale dodat, že právě tito dva hráči se do úterního záchranářského duelu se Zlínem nezasáhli.

Podle tiskového mluvčího klubu Lukáše Jůdla ale za jejich absencemi nebyl prý žádný konflikt. „Račuk a Dotchin nezasáhli do posledního utkání ze zdravotních důvodů, které ale nesouvisí s tím, co se objevilo na sociálních sítích, to popíráme. Charakter zranění z pochopitelných důvodů nikdy nezveřejňujeme, proto ani v těchto případech nemohu být konkrétnější," uvedl Jůdl v klubovém prohlášení a pokračoval: „Pokaždé, když se týmu nedaří, začíná se rojit mezi fanoušky spousta informací a dezinformací, to tak bývá. Já bych ale chtěl fanoušky poprosit o trpělivost, všichni hokej na Kladně chceme udržet v extralize."

Poté, co tedy klub hrající v azylu na ledě Chomutova ztratil během krátké doby až dvouciferný náskok na Zlín a jsou to zase Rytíři, kterým hroozí přímý sestup z extraligy z posledního 15. místa, musí v následujících zápasech zase zabrat. Zatímco tento týden v pátek měl volný den, v neděli už se zase v extraligovém kolotoči představí a to v duelu proti Olomouci.

K tomu je potřeba nutno dodat, že hráč a zároveň majitel Jaromír Jágr není úplně zdravotně v pořádku. V současnosti ale hvězdná osmašedesátka hledá další nové posily do kádru, ovšem vzhledem k situaci na hokejovém trhu se nebude pro Jágra jednat o snadnou záležitost.