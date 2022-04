Favorité vedou 2:0 v sérii. Třinec předčil Boleslav až v nájezdech, Sparta dominovala

Že bude druhý zápas mezi Třincem a Mladou Boleslaví vyrovnaný, tomu nasvědčovala první třetina, která ani na jedné strabně příliš příležitostí nenabídla. Byl k vidění tehdy spíše defenzivní hokej z obou stran. První zajímavou akci přinesla až 27. minuta, kdy domácí Růžička mířil až příliš přesně, když nakonec trefil levou tyč branky gólmana Krošelja. Ani ve druhé třetině gól nenabídl a čekalo se, co přinese závěrečné dvacetiminutovce.

Jenže ani ta žádnou branku nenabídla, stejně jako následné prodloužení a tak přišla na řadu dovednostní soutěž v podobě nájezdech. V nich vítěznou branku nakonec vstřelil Vladimír Svačina a i když mladoboleslavští následně protestovali, že během jeho nájezdu puk celou dobu nejel jen dopředu, ale chvíli při kličce před gólanem Krošlejem i dozadu, což se podle pravidel nesmí, nic se na konečném skóre nezměnilo a Třinec tak tedy pojede do Mladé Boleslavi za vedení 2:0 v sérii.

O druhém bodu pro Spartu v její sérii rozhodla efektivita a třetí třetina

Dva nula vede ve své sérii i pražská Sparta, která se proti Českým Budějovicím tentokrát prosadila po osmi minutách hry, kdy se poprvé v tomto play-off trefil Řepík. V první třetině měli šance obě mužstva, českobudějovičtí možná o něco víc, ale Pražané byli efektivnější. To potvrdili 74 vteřin před koncem první třetiny, kdy na 2:0 zvyšoval Erik Thorell.

Zatímco druhá třetina žádnou branku nenabídla, ta třetí začala snížením českobudějovických poté, co se Gulaš obtočil kolem sparťanské branky. Stav 2:1 dával naději hostům ke zdramatizování zápasu, jenže čtyři minuty na to se na 3:1 podařilo zvýšit Moravčíkovi a chvíli na to ještě další hřebík do českobudějovické rakve v tomto zápase přidal Tomášek. Poslední branku na 5:1 pak ve 49. minutě vstřelil Chlapík.

Semifinále play off hokejové extraligy, 2. zápasy (4.4.2022):

Třinec - Mladá Boleslav 1:0 po nájezdech

Branky: roz. náj. Svačina

Stav série: 2:0

Sparta - České Budějovice 5:1

Branky: 8. Řepík, 19. Thorell, 45. Moravčík, 46. Tomášek, 49. Chlapík - 41. Gulaš

Stav série: 2:0