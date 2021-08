Fotbalová Sparta může narazit na Šachtar Doněck, Slavia zase po dvou letech na Kluž

I ve 4. předkole, stejně jako v tom třetím, začne pražská Slavia venku a pražská Sparta doma, přičemž první zápasy závěrečného předkola jsou na programu 17. a 18. srpna, týden na to jsou pak odvety. Sešívaní chtějí potřetí v historii postoupit do Ligy mistrů, to Sparta v btéto soutěži chyběla už od sezóny 2005/06.

Pokud by se těmto českým klubům v předkolech Ligy mistrů nezadařilo podle představ, neznamená to, že by snad měly být na podzim úplně bez evropských pohárů. Poté, co Sparta dokázala přejít ve 2. předkole přes Rapid Vídeň, mají Letenští jistotu skupiny Evropské ligy, Slavia pak v případě neúspěchu může figurovat ve skupině nové evropské soutěže nesoucí název Evropská konferenční liga.

Slavia by mohla po dvou letech ve 4. předkole Ligy mistrů narazit na rumunskou Kluž, tedy na celek, přes který se tehdy dokázala do skupinové fáze dostat. Tentokrát je však pravděpodobnějším soupeřem pro sešívané švýcarský Young Boys Bern, jenž je favoritem ve svém dueluz s Kluží. Pro Slavii by Bern znamenal jistzou nepříjemnost v tom, že by se hrálo ve Švýcarsku na umělé trávě, na které hraje Bern své domácí zápasy.

Zatímco Bern má za sebou jedno předkolo, ve kterém si poradila se Slovanem Bratislava (0:0 venku, 3:2 doma), Kluž jich má za sebou hned dvě. Až po prodloužení v 1. předkole vyřadila Borac Banja Luka z Bosny a Hercegoviny, následoval gibraltarský soupeř Lincoln Red Imps.

Na druhý pražský celek, tedy Spartu, čeká někdo z dvojice Šachtar Doněck-Genk. Pražané mají zkušenosti s oběma celky, neboť s Doněckem Sparta hrála ve skupině Ligy mistrů v roce 2000, s Genkem se pak v sezóně 2002/03 utkala v předkole Ligy mistrů. Jak pro Genk, tak pro Šachtar je pak jejich vzájemný dvojzápas ve 3. předkole Ligy mistrtů prvním, kterého se v této sezóně 2021/22 účastní.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 17. a 18. srpna, odvety 24. a 25. srpna):

Mistrovská část:

Kluž/Young Boys Bern - Ferencváros Budapešť/Slavia Praha, Salcburk - Bröndby Kodaň, Malmö/Glasgow Rangers - Olympiakos Pireus (Vaclík)/Ludogorec Razgrad, Crvena zvezda Bělehrad/Šeriff Tiraspol - Dinamo Záhřeb/Legia Varšava (Pekhart)

Nemistrovská část:

Sparta Praha/Monako - Genk/Šachtar Doněck, Spartak Moskva (Král)/Benfica Lisabon - PSV Eindhoven (Sadílek)/Midtjylland

Severočeský Jablonec opět může v evropské kvalifikaci narazil na Alkmaar, Slavia by mohla narazit na Pekharta

Pokud by Jablonec ve 3. předkole Evropské ligy dokázal přejít přes Celtic Glasgow, ve 4. předkole bby na něj čekal nizozemský Alkmaar, se kterým se Severočeši utkali už v sezóně 2011/12 a tehdy se přes něj dál nedostali.

Čtvrté předkolo Evropské ligy čeká i pražskou Slavii v případě, že by neuspěla ve 3. předkole Ligy mistrů proti Ferencvárosi. To by sešívaní mohli narazit buď na Dinamo Záhřeb nebo na varšavskou Legii, za kterou nastupuje i český fotbalista Tomáš Pekhart.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 19. srpna, odvety 26. srpna):

Jablonec/Celtic Glasgow - Alkmaar, Ferencváros Budapešť/Slavia Praha - Dinamo Záhřeb/Legia Varšava (Pekhart), Randers - Galatasaray Istanbul/St. Johnstone, Rapid Vídeň/Anorthosis Famagusta (Hušbauer) - Zorja Luhansk, Fenerbahce Istanbul (Novák) - Neftči Baku/HJK Helsinky, Mura/Žalgiris Vilnius - Sturm Štýrský Hradec, Omonia Nikósie (Lecjaks)/Flora Tallinn - Antverpy, Olympiakos Pireus (Vaclík)/Ludogorec Razgrad - Lincoln Red Imps/Slovan Bratislava (Medveděv, Zmrhal), Malmö/Glasgow Rangers - Kajrat Almaty/Alaškert, Crvena zvezda Bělehrad/Šeriff Tiraspol - Kluž/Young Boys Bern