Historický úspěch! České hokejistky si poprvé zahrají pod pěti olympijskými kruhy

Že to bude pro české hokejistky docela jednoduchý mač s Maďarky, tak to ukázal již samotný úvod tohoto závěrečného boje v kvalifikační skupině. Prakticky hned z první příležitosti po 84 oedehraných vteřinách dokázaly svěřenkyně kouče Tomáše Paciny udeřit. Tehdy totiž předvedly kombinaci, na jejíž konci Tejralová přihrála kotouč na levou tyč, kde byla přítomna Hymlarová. Ta nakonec měla snadnou úlohu, zamířit přesně do odkryté klece, 1:0. Následně se dokázal český tým ubránit ve svém oslabení, aby pak nadále pokračoval v dominanci ze své strany. Přestože svou přesilovku pak Češky nevyužily, ve 13. minutě se i tak mohly radovat z druhé přesné trefy. To závaru v maďarském brankovišti využila dorážející Serdar, 100 sekund na to pak ještě Přibylová unikla svým soupeřkám v českém oslabení, aby tak mohla zvýšit na 3:0.

I ve druhé části zápasu nadále pokračovala česká dominance. Ve 28. miutě vyvrcholil další úspěšnou kombinací, tentokrát mezi Neubauerovou a Mlýnkovou, kterou pak ještě úspěšně zakončila Kolowratová, jež své kolegyně doplnila v přečíslení.

I když i ve druhé části mohly Češky, za které opět nastoupila i bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová, která by se mohla po Pchjongchjangu 2018, kde byla coby rychlobruslařka, objevit i v Pekingu 2022 coby hokejistka, přidat další branky. Ty ale nakonec přišly až na závěr třetí části. Respektive, do maďarské branky padl už jen jeden gól. V 56. minutě totiž na 5:0 zvýšila v přesilovce Křížová. Do sirény ještě dokázaly Maďarky zkorigovat na konečných 5:1, když se trefila Huszáková, jejíž branku ještě posvětil videorozhodčí.

Dodejme tedy, že na olympiádě v Pekingu, která se bude konat příští rok od 4. do 20. února, se Češky utkají ve skupině B s Japonskem, Dánskem, domácí Čínou a s někým z dvojicee Švédsko-Francie.

Kvalifikace hokejistek o postup na OH v Pekingu - skupina C v Chomutově (14.11.2021):

ČR - Maďarsko 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Hymlárová (Tejralová, Křížová), 13. Serdar (Čajanová, Lásková), 14. Přibylová, 28. Kolowratová (Neubauerová, Mlýnková), 56. Křížová (Hymlárová, Tejralová) - 58. Huszáková