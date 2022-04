I přes vlažný začátek i tentokrát Češi vyhráli nad Rakouskem. Dvakrát se trefil Blümel

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Stejně jako ve středu ve Znojmě, i nyní v pátek v rakouském Linci se podařilo českým hokejistům v rámci Euro Hockey Challenge, která je brána jako příprava na blížící se mistrovství světa, jež se letos bude konat ve Finsku, porazit Rakousko 4:1. A to i přesto, že po většinu zápasu nebyl výkon českého týmu tolik živelný jako ten středeční. Dlouho se svěčřenci kouče Kariho Jalonena trápili a jako by neměli dost sil na vytvoření nějajkých kombinací. Dlouho se hrálo za vyrovnaného stavu 1:1, před koncem druhé třetiny ale načal úprk do jasného vedení Holík. Ve třetí třetině se postupně trefili Ščotka a podruhé v zápase Blümel a nakonec se tak český tým dočkal výhry 4:1.