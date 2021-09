Jak kauzu kolem šéfa českého hokeje Krále hodnotí partneři? Vyjadřovat se moc nechtějí

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V posledních dnech se do veřejného prostoru dostala kauza současného šéfa českého hokeje Tomáše Krále, na něhož redaktoři deníku Sport našli ve spisech, že před listopadem 1989 na vojně spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou StB a donášel tak prý na svého tehdejšího nadřízeného majora, kterému měl mimo jiné prohledat byt za účelem instalování odposlechu, nakreslit plánek tohoto bytu a měl zajistit agentům StB klíče od tohoto bytu. Kromě toho měl udat i svého kolegu vojína za jeho styky s lidmi z kapitalistických zemí. Důležité pro budoucnost Tomáše Krále ve funkci je pochopitelně i to, co si o této kauze myslí nezbytní partneři svazu jako třeba Komerční banka, Tipsport, Škoda Auto či Kaufland. Žádný partner se k tomuto tématu moc vyjadřovat zatím nechce.