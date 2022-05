Kanada vs. Česko třetina po třetině: Češi se na MS pokusí o účast ve finále

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

O postup do svého prvního finále na hokejovém MS se pokusí od 17:20 středoevropského času česká hokejová reprezentace v semifinálovém duelu proti favorizované Kanadě. Přiblížila by se tak v případě úspěchu ke smělému cíli jejich finského kouče Kariho Jalonena, jenž mluvil už před šampionátem, že by rád získal zlato. Jestli se k němu s český týmem dokáže přiblížit postupem do finále, to sledujte online třetinu po třetině na serveru EuroZprávy.cz.