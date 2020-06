Kladno sestoupilo, přesto by mohl hrát Jágr příští sezónu v extralize. Ve hře je Sparta

Byl by to hodně zajímavý návrat Jaromíra Jágra do extraligových luhů a hájů, kdyby nakonec opravdu Jágr oblékal dres pražské Sparty. Ta si samozřejmě od tohoto kroku, který podle sice anonymního, avšak dobře informovaného zdroje serveru Sport.cz není zase tak nereálný, slibuje větší zájem diváků atudíž tedy větší návštěvnost v libeňské hale.

Vedení pražského klubu nechce moc k tomuto tématu co říct. „Jsou to vyloženě spekulace a tohle téma není na pořadu dne. Máme plno jiných starostí," mlží zatím klubový sportovní ředitel Petr Ton, jenž následně pokračoval o dost zajímavějším způsobem ve svém vyjádření. „Člověk nic nevylučuje, ale spíš je to otázka na Jardu. Jestli bude chtít dál hrát extraligu, jestli vůbec bude pokračovat v kariéře. Já jsem o tom nepřemýšlel a ani s trenéry jsem na toto téma nemluvil. Máme dost starostí se skládáním týmu pro příští sezonu," řekl konkrétně.

Obě strany se sice tedy na spolupráci podle všeho nedohodly, ale je mnoho důvodů si myslet, že k ní nakonec dojde. Taková spolupráce by totiž pomohla i Jágrovu Kladnu, které na tom po pádu do Chance ligy není finančně dost dobře a ona případná dohoda mezi Jágrem a Spartou by tak přineslo do kladenské klubové kasy nemalý peníz. Vedle toho by součástí případné smlouvy byly i přesuny hokejistů ze Sparty do Kladna a to především těch, kteří nemají v pražském klubu pevnou pozici.

Nedávno se sám Jaromír Jágr nechal slyšet, že se ještě nerozhodl, zda bude v hráčské kariéře pokračovat i v následující sezóně. „Upřímně musím říct, že jsem minulou sezonu trochu podcenil. Podcenil jsem ji z toho důvodu, že jsem hrál s větší váhou než bych měl hrát," řekl v rozhovoru pro CNN Prima News, který tak připomněl, že chvílemi vážil v minulé sezóně i 117 kilogramů. „Což je na hokej hrozně moc, proto jsem nepodával takový výkony, který jsem mohl odevzdávat. Hokej se posunul do větší rychlosti, proto mě to trochu limitovalo," pokračoval dále Jágr.

Připomeňme, že asi nejslavnější český hokejista v poslední extraligové sezóně v dresu Kladna zaznamenal 29 bodů (15 gólů a 14 asistencí) a to během 38 zápasů.