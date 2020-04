Nevídaná smlouva v extralize. Kouč Varaďa prodloužil smlouvu s Třincem o sedm let

Vedle toho, že bude nadále trénovat třinecký A-tým bude mít v klubu na starost i dohled nad všemi hokejovými dreužstvy, jež jsou sdruženy pod Oceláři a tím pádem i nad partnerským mančaftem Frýdku-Místku hrající druhou nejvyšší hokejovou ssoutěž, tedy Chance ligu. „Je to velké ocenění mé práce. S vedením jsem našel společnou řeč v tom, jak si všichni představujeme, aby to v klubu fungovalo," uvedl k tomuto kroku sám Václav Varaďa.

Ten coby hlavní trenér s třineckými odehrál celkem 150 uzápasů, během kterých 91 duelů vyhrál a 59 prohrál. Co se týče pak play-off, tak v něm dosud s Třincem prohrál pouze jedinou sérii. „Myslím, že se ukázalo, že pokud se pracuje na maximum a dělají se správně dílčí kroky, tak se úspěch dostaví. Vážím si takové důvěry a budu se snažit naplňovat jednotlivé cíle, aby všichni byli spokojení a aby i mladí hráči dostávali šanci v A týmu. Samozřejmě za předpokladu, že na to budou hokejově a fyzicky mít," říká dále bývalý trenér reprezentační dvacítky.

S Třincem je opravdu úspěšný. Vždyť během předešlých tří let se hned dvakrát dokázal s tímto klubem dostata až do finále extraligového play-off, přičemž triumfovat se mu v něm podařilo ve zmiňované sezóně 2018/19. Cesta za obhajobou tohoto triumfu mu nyní zhatila vyšší moc. „Samozřejmě, že je na prvním místě zdraví nás všech, hokej je pořád jenom sport, ale ten pocit, který bych přirovnal k takové zvláštní přetrvávající pachuti. To se nezměnilo. Ještě to bude chtít nějaký čas," okomentoval Varaďa předčasné ukončení sezóny.

Že Václav Varaďa bude součástí Slezanů dalších sedm let, z toho je pochopitelně nadšen sportovní ředitel třineckých Ocelářů Jan Peterek, podle kterého právě tento vyjímečný kontrakt jenom veřejnosti ukazuje, jak si klub váží jeho dosavadní práce. Připomněl třeba dva úspěchy z roku 2016, kdy vedl třinecké juniory, se kterými triumfoval v juniorské extralize a nebo pak také jeho tehdejší úspěch s reprezentanty do 18 let, když s nimi vyhrál prestižní Memoriál Ivana Hlinky. „Jsme rádi, že jsme se domluvili, byla to jedna z našich priorit. Sedmiletá smlouva dává šanci pracovat koncepčně, a to rovnou na více úrovních. I proto jsme Vencu jmenovali nově také šéftrenérem celé organizace," řekl Peterek.