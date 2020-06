"Pí*oviny si řešte v Břeclavi!" Unikla nahrávka trenéra hokejových dorostenců v Brně

Martin Stloukal patří ve svých devětačtyřiceti letech ke zkušenějším ve svém oboru, neboť v jeho životopisu například najdete i to, že v minulosti působil jako trenér seniorských týmů Znojma, když hrálo ještě mezinárodní EBEL ligu, či rakouský Klagenfurt. Kromě toho působil coby kouč i ve slovenské Skalici. Nyní tedy koučuje dorosteneckou Techniku Brno a právě jeden z hráčů tohoto celku nyní vypustil do světa osmiminutovou nahrávku, na které Stloukal při vysvětlování nezajde daleko pro sprostá slova.

„To, že jste se dva měsíce flákali, tak to je vrchol! Kromě třech týmů v extralize mám všude svoje hráče. Neexistuje, aby jeden chyběl nebo si stěžoval na koleno, okostici vole nebo já nevím co. Tady je to jak lazaret a to je vám patnáct let! Vaše tělo ještě vůbec nemůže vědět, co to je nějaká okostice, vole. Nebo že ho bolí achilovka. To je jenom proto, že nejste zvyklí na sobě systematicky pracovat," zaznělo třeba.

„Ty na led taky nejdeš samozřejmě, to je ti doufám jasný. Ti dám okostici, vole, až ti bude špatně, vole. Další, kdo bude na tvarohu, je Pospec. To je další takovej. Mám trošku strach, že kdybych fókl, že bys odletěl do Líšně,“ obracel se těmito slovy pro změnu na jednoho ze svých svěřenců.

„Korektně vám řeknu, že třicet procent věcí z nahrávky je nadsázka, kluci se i usmívali. Ovšem důvod, proč jsem to říkal, je jasný. Musím připravit mužstvo, aby bylo konkurenceschopné a zachránili jsme se," uvedl k uniklé nahrávce Stloukal, kterému podle svých slov únik této nahrávky nevadí. „Jsem rád. Říkám hráčům, aby si to nahráli a pustili rodičům, ale teď si na sebe upletli bič. Teď se celá republika na ně bude chtít vytáhnout, protože dali nahrávku do pléna. Jsem dospělý a svým založením zvyklý žít pod tlakem, ale klukům je patnáct let a teď si na sebe zbytečně vytvořili obrovský tlak," pokračoval.

Co všechno zaznělo na uniklé nahrávce z úst kouče Martina Stloukala?