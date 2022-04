Potvrzeno. Místo Jandače a spol. přichází do hokejové Sparty Patera s Martincem

Padesátiletý Pavel Patera je sice hráčsky spjat především s Kladnem, kde nejen hrál, ale i trénoval, naposledy jako trenér vedl Mladou Boleslav. U tohoto středočeského klubu ale překvapivě letos v lednu skončil. "Po vynikající hráčské kariéře si prošel trénováním mládeže, u dospělých se učil od skvělých trenérů Radima Rulíka a Miloše Hořavy, který v něm vidí možného kandidáta na trenéra pro národní tým. Sám jsem ho zažil při trénování a věřím, že u nás bude úspěšný," nechal se k jeho osobě v sobotním prohlášení slyšet sparťanský sportovní ředitel Petr Ton.

Paterovým asistentem bude ve Spartě Patrik Martinec, jenž tak přichází mezi své. Právě na Spartě už dříve působil nejen jako hokejista, ale taktéž jako asistent trenéra či sportovní manažer. Do Sparty se tedy vrací po šestileté pauze, během níž naposledy jako asistent trenéra působil v Česých Budějovicích. "Pavel si vybral jako asistenta právě Patrika Martince, kterého jsme měli také vytypovaného. Za to jsme moc rádi. Patrik má v sobě hluboké sparťanské kořeny a neustále se posouvá v trénování dál a dál. Jeho poslední angažmá v Českých Budějovicích je toho jasným příkladem," uvedl k němu Ton.

Pro Pateru je jeho příchod do Sparty největším posunem v jeho trenérské kariéře. "Spartu beru jako první zkušenost s velkým klubem. Na klubové úrovni je Sparta nejvíce, co může být. Vnímám to i historicky," řekl kouč, jenž svou bohatou hráčskoukariéru ukončil v roce 2015.

Držitel zlata z olympijského Nagana čtyř zlatých medailí ze světových šamponátu věří, že k těmto svým hráčským úspěchům přidá ve Spartě i ten trenérský. "Očekávání od nás budou jiná, než jsem byl zvyklý z Mladé Boleslavi. To mě láká nejvíce! Nechci mluvit o sobě, ale když jsme s nároďákem jezdívali na šampionáty, druhé nebo třetí místo nás nezajímalo. Chtěli jsme zlato. Chtěl bych se po posledním zápase radovat, a ne stát na lavičce a koukat se na radujícího se soupeře," řekl sebevědomě před svým novým angažmá Patera. Ten mimochodem v minulosti získal ligový titul se Vsetínem, ale také vyhrál play-off v Rusku a ve Švédsku.

Dodejme, že po čerstvém neúspěchu Sparty ve finále s Třincem se tak čekání Pražanů na ligový titul protáhlo na šestnáct let.