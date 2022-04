Změny na trenérských postech v extralize. Rulík míří do Pardubic, Čihák do Boleslavi

Co se týče šestapadesátiletého stratéga Radima Rulíka, tak ten podepsal s pardubickým vedením dvouletý kontrakt s opcí. "Dostal jsem nabídku. Z mé strany to nebylo rozhodnutí ze dne na den, protože jsem si potřeboval vše nechat projít hlavou. Rozhodlo, že jsem v Boleslavi, kde jsem byl maximálně spokojený, byl čtyři roky. A já vždy, když jsem byl u týmu pátou sezonu, tak to nebylo ono. A nechtěl jsem to zopakovat v Boleslavi. Vše jsem zvážil a rozhodl jsem se, že je ideální čas se rozhodnout pro změnu," nechal se slyšet Rulík na úterní tiskové konferenci.

Spolu s ním se jí zúčastnil i samotný majitel Dynama Pardubice Petr Dědek. Ten prozradil, proč byl nový trenér představen až nyní, když bývalý realizační tým skončil již po neúspěchu v předkole. "Cesta hledání nového trenéra Dynama byla trošku trnitá. Jsem rád, že Radim je tady s námi a podařilo se nám získat trenéra, který má za sebou úspěchy. Má úspěchy, jako člověk je výborný a z toho mám velkou radost. Věřím, že s námi bude celou dobu smlouvy a pomůže nám k našim cílům, které jsme si stanovili," řekl.

Dosavadní pardubický hlavní trenér Richard Král bude k vidění na padubické lavičce nadále, ovšem už v roli Rulíkova asistenta. Dalším jeho pobočníkem pak bude Marek Zadina, jenž nyní asistujeb Václavu Varaďovi v Třinci.

Připmeňme, že Rulík v minulosti prošel již několika extraligovými mužstvy. Stál u kormidla v Karlových Varech, Plzni, ve Znojmě, v Chomutově, ve Spartě či v Litvínově. Právě s Litvínovem dokráčel v roce 2015 k jeho historickému titulu. Vedle toho bvšak má i trenérské zkušenosi ze zahraničí, když působil v Omsku či ve Lvu Praha v tehdejší ruské superlize, v současné KHL. A nejen na klubové úrovni předával hráčům cenné rady. V minulosti pracoval i pro seniorskou a juniorskou reprezentaci. Před 22 lety pak byl po boku Jaroslava Holíka u úspěchu juniorské reprezentace, která tehdy zskala zlato. Asistoval pak i Vladimíru Růžičkovi taktéž na zlatém seniorském mistrovství světa v roce 2005.

A pro juniorskou reprezentaci bude pracovat Rulík i během svého působení v Pardubicích. S největší pravděpodobností by měl totiž nahradit končícího Karla Mlejnka u reprezentantů do 20 let a východočeský klub tomu nebude nikterak bránit.

Dědek dal pak jasný cíl pro Rulíka. Přímo po základní části postoupit s Pardubicemi v příští sezóně opět do play-off a ideálně v něm dokráčet pro medaili. "Byli bychom rádi, aby to při stoletém výročí (od založení klubu) zacinkalo," připomněl Dědek blížící se klubové výročí.

Mladou Boleslav převezme po Rulíkovi Ladislav Čihák

Už v úterý se v kuloárech skloňovalo jméno Ladislava Čiháka jako nového kouče Mladé Boleslavi, to se nakonec ve středu potvrdilo. Pro tohoto stratéga to bude teprve jeho druhé angažmá, ve kterém povede jako hlavní trenér extraligový klub. V sezónách 2018/19 a 2020/21 totiž vedl coby hlavní trenér Plzeň. Právě v tomto západočeském klubu dlouho před tím působil jako asistent.

Naposledy působil jako asistent Tomáše Martince v Hradci Králové, se kterým se mu v této sezóně sice podařilo vyhrát základní část a tudíž Prezidentský pohár, ve čtvrtfinále play-off ale následně Východočeši nestačili na Mladou Boleslav.

A právě do tohoto ambiciózního středočeského klubu Čihák nyní přichází. S mladoboleslavským vedením se dohodl na dvouleté spolupráci s opcí a má za úol tento klub dovést kopět k bojům o ligový titul.