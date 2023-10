Hvězdě Juventusu Pogbovi hrozí až čtyři roky bez fotbalu. Výskyt testosteronu se potvrdil

Připomeňme, že u Pogby byl zjištěn pozitivní nález nejprve ze vzorku A a na základě toho byl o dva zápasy italské Serie A později odstaven ze soupisky „Staré dámy“. Konkrétně se tak o jeho odstavení ze soupisky rozhodlo 11. září, přičemž ono inkriminované testování proběhlo již 20. srpna po zápase s Udine, do kterého však Pogba nezasáhl.

Sám hráč následně v polovině září požádal o překontrolování tohoto testování, ale nakonec i rozbor vzorku B v Římě prokázal testosteron. Informuje o tom agentura ANSA.

Jak pak k tomuto případu dodává deník Gazzetta dello Sport, nejspíše šlo o doping v nevědomosti, čili že látka byla v doplňku stravy, jež měla být Pogbovi předepsána jeho přítelem a zároveň lékařem z Miami. To by pro francouzského fotbalistu nakonec mohla být polehčující okolnost a mohl by tak proto vyfasovat mírnější trest v podobě dvouleté stopky.