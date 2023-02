Kontroverzní projekt fotbalové Superligy opět ožívá. Nově počítá s 60 až 80 účastníky

Real Madrid, Barcelona a Juventus Turín. Právě tyto tři velkokluby zůstaly po exodu zbývajících účastníků původní Superligy (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, AC Milán, Inter Milán a Atlético Madrid). Nyní přišly s dalším nápadem na oživení této myšlenky.

Jak uvádí šéf společnosti A22 Sports Bernd Reichart, právě tyto tři kluby o novém projektu Superligy tentokráte hovořily s více než padesáti evropskými kluby. "A většina z nich je přesvědčena, že základy fotbalu jsou v ohrožení a je potřeba změna," prozradil Reichart a pokračoval: "Z diskuzí vyplynulo, že ideální by byla liga, která je otevřená a založená výhradně na sportovních zásluhách, měla by několik úrovní a hrálo by ji 60 až 80 klubů."

Prozradil tak, že by tentokrát nemělo jít o uzavřenou soutěž a také to, že by každý z účastníků měl podle plánu odehrát čtrnáct zápasů. Zároveň uvedl, že žádný z účastníků by nebyl chráněn před sestupem, což je opak původního projektu o 20 klubech, který počítal s tím, že 15 klubů včetně zakládajících členů by vždy hrálo v nejvyšší soutěži.

Ani nově chystanému formátu Superligy se však záhy po zveřejnění detailů nedostal pochvalných slov. Své si už k tomu stihl říct třeba šéf španělské ligy Javier Tebas, jenž má za to, že soutěž zvýhodňuje velkokluby. "Superliga je vlk, který se převlékl za babičku, aby ošálil evropský fotbal. Ale jeho nos i zuby jsou velké. Chtějí mít čtyři evropské ligy? Ligu budou řídit kluby? Jistě, ale jen velké," komentoval projekt na svém twitterovém účtu.

Podle Asociace evropských fotbalových klubů (ECA) už byl takovýto podobný návrh na stole, ale v roce 2019 byl zamítnut. "Byl navržen, probrán a jednohlasně zamítnut," stojí konkrétně v prohlášení asociace a pokračuje se v ní. "Jako jediná organizace uznávaná FIFA i UEFA, přes kterou mají kluby jedinou možnost ovlivnit změny ve fotbale, znovu zdůrazňujeme, že jsme zásadně proti založení Superligy nebo jiné podobné soutěže."

ECA připomněla, že sama Evropská fotbalová unie UEFA přišla nedávno s návrhem nového formátu Ligy mistrů, který počítá s rozšířením účastníků z 32 na 36 mužstev od sezony 2024/25. "V evropských pohárech se tak představí více klubů z většího počtu zemí," zakončila asociace.