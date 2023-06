Jalonenovi zvoní hrana. Hadamczik a spol. o něm sice nehlasovali, dali ale úkol Havlátovi

Připomeňme, že finský stratég Kari Jalonen přišel do českého národního A-týmu loni v březnu, kdy po Zimních olympijských hrách v Pekingu nahradil Filipa Pešána. Hned na následném mistrovství světa v Tampere pak dokázal s českým týmem vyhrát první medaili po dlouhých deseti letech, když vybojoval bronz. O rok později ale na tento úspěch nedokázal navázat, naopak zaznamenal nejhorší umístění českého hokeje na světovém šampionátu vůbec, když reprezentace skončila až jako osmá po vyřazení ve čtvrtfinále s Američany, proti kterým podali Češi nevýrazný výkon. Dodejme, že smlouvu s českým svazem má tento třiašedesátiletý bývalý kouč Finska až do konce mistrovství světa 2024, které se bude konat v Praze a Ostravě.

"Výkonný výbor se k nějakým změnám a všemu, co a jak by bylo do budoucna dál, staví velice zodpovědně. Jednání jsou velmi dlouhá a náročná, jednáme už od včerejška. Dost dlouho jsem trénoval u nároďáků a nikdy jsem neviděl, že by někdo tak dlouho řešil trenéry. Probírali jsme body, které jsme měli naplánované, tím hlavním pro dnešek bylo vyslechnout realizační tým, který nás vedl během mistrovství světa v Rize a Tampere," uvedl k programu čtvrtečního zasedání výkonného výboru Hadamczik.

Jako první svůj pohled na věc, proč se na MS české reprezentaci letos tolik nedařilo, přišel výkonnému výboru sdělit generální manažer národního týmu Martin Havlát. "Poskytl svůj pohled, jak vidí on neúspěšné mistrovství světa. Skončili jsme osmí a výkon mužstva a předvedená hra mužstva nebyla na takové úrovni, na jaké bychom si přáli. Po Martinovi přišel hlavní kouč Kari Jalonen, po něm pak asistent Libor Zábranský a trenér brankářů Zdeněk Orct," prozradil Hadamczik, jak probíhalo konkrétně čtvrteční „grilování“.

Šéf českého hokeje Hadamczik také kromě toho prozradil jednu z otázek výkonného výboru. "Jedním z dotazů, které tady mohu říct, bylo, zda je naše extraliga konkurenceschopná lize v Německu, Švýcarsku, Švédsku, protože my potřebujeme tým postavit z našich hráčů a pak budeme čekat na hráče z NHL. Chceme od kluků slyšet, že česká extraliga je kvalitní a jsme schopni postavit tři konkurenceschopné pětky jmenovaným zemím, když ani oni nebudou mít hráče z NHL."

Potvrdil pak, že Havlát dostal za úkol vypracovat, jaký je plán současného realizačního týmu směrem k příštímu MS v Praze a Ostravě. "Máme dostačující zprávu o posledním mistrovství světa, které proběhlo, teď chceme ještě koncepci, abychom byli co nejlépe připravení do budoucna. Je to povinností toho týmu. Generální manažer dostal za úkol vypracovat podrobný plán, jak si představují vést tým na mistrovství světa v Praze, jakou vizi mají, co by udělali a jaké chtějí kompetence. Za úkol ji dostal Martin, ale ta hlavní část půjde od Kariho," uvedl k tomu Hadamczik a pokračoval: "Nechceme se však babrat v minulosti, kterou už nevrátíme. Díváme se dopředu. Chceme vědět, s jakou vizí přicházíme do Prahy, jak chceme sestavit tým. Ta vize se musí trošičku změnit, aby hokej byl agresivnější a živější a my jako diváci abychom z toho měli pocit, že v tom je obrovské nasazení a vůle udělat pro Českou republiku maximální výsledek."

"Až nám předloží tento plán, pak se rozhodneme, zda bude realizační tým pokračovat dál, nebo ne. Vzali jsme si nějaký čas, abychom vše vyhodnotili správně a rozhodli, jakou cestou půjdeme dál. V tom byla shoda, to rozhodnutí bylo jednolité. Hledáme nejlepší cestu. Termín, kdy pak rozhodneme, zatím nemáme. A výkonný výbor zatím nedal žádný deadline ani ohledně toho, kdy chce mít jasno o trenérovi, který povede tým do příští sezony. Teď chce hlavně tu zprávu, aby si ji mohl detailně pročíst. A každý z členů výkonného výboru se k ní vyjádří. Každý nese kus zodpovědnosti na tom, jak se nakonec rozhodneme, " dodal nejvyšší tuzemský hokejový boss, jenž v minulosti vedl reprezentaci jako trenér a v roce 2006 třeba získal stříbro na olympijských hrách.

Až do sepsání a zveřejnění zprávy od Martina Havláta tak tedy nepadne žádné rozhodnutí o budoucnosti Kariho Jalonena, výkonný výbor si chce vše dobře promyslet, než aby udělal překotné rozhodnutí. "Víme, že máme obrovskou zodpovědnost, když tady budeme mít po letech zase mistrovství světa. Zaprvé chceme uspokojit fanoušky a udělat všechno pro to, abychom měli čisté svědomí, že jsme zvolili pro výsledek nejlepší možnou variantu, která je. Proto to trvalo tak dlouho. Nečekalo se, že diskuze budou tak dlouhé," vysvětlil Hadamczik postup výkonného výboru.

Nakonec se vyjádřil k ukončení spolupráce s finským videokoučem Fredikem Norrenou. "Kari Jalonen řekl, že toho kolegu z Finska k sobě nechce. Znamená to, že tady bude jako finský trenér sám," zakončil Hadamczik.