Letošní play-off dává extralize několik otázek: Co s excesy fanoušků nebo problematickým ledem?

Problém č. 1 : Excesy mezi fanoušky

Excesy mezi fanoušky přibývají na dříve klidnějších hokejových stadionech. Samozřejmě, během extraligového play-off je obecně atmosféry vyhrocenější mezi soupeři než v základní části. Nebylo nikdy nouze o větší počet šarvátek na kluzištích, jenže nyní se šarvátky začínají objevovat i v hledištích.

Třeba při duelu předkola mezi Karlovými Vary a Olomoucí mezi sebou porvali fanoušci obou táborů. „Je to malér. Chceme na stadionu lidi, rodiny s dětmi, maminky, ne jen silné chlapy. Tohle sem prostě nepatří," glosoval to kouč karlovarského klubu David Bruk.

V ten samý hrací den se v Mladé Boleslavi v hledišti střetli domácí příznivci s těmi brněnskými a v Plzni pro změnu jeden z diváků sprostými nadávkami počastoval libereckého forvarda Oscara Flynna při jeho pozápasovém televizním rozhovoru. „Jak ty můžeš bejt v reprezentaci, ty vole?" křičel na čtyřzápasového reprezentanta. Ten na to ve vysílání ČT sport reagoval: „M*dám tady tu Plzeň zku*venou."¨

„Vždycky když potkáte nějakého fanouška, který se chová jako idiot, má v ruce pivo a nerespektuje hráče ani nikoho jiného, je to frustrující. Co na to říct?" povzdechl si Flynn později v rozhovoru proo píšící novináře.

Ke všem těmto pomalu narůstajícím excesům se už vyjádřil samotný ředitel extraligy Martina Loukoty. „Určitě bychom chtěli, aby prostředí na stadionech bylo přívětivější," uvedl v rozhovoru pro sport.cz.

Prozradil, že poslední excesy v hledištích nenechá bez odezvy. „S těmi kluby komunikuji. Většinou na základě zápisu o utkání nebo videí, které se ke mně dostanou a poté ihned ty oddíly kontaktuji. Následně řešíme další opatření. Ať už šlo o Vary po jejich sobotním zápase nebo o událost v Plzni po skončení nedělního duelu,“ řekl konkrétně Loukota.

Ten nevyloučil, že by vše mohlo skončit pokutami. „Zatím je to v rámci komunikace klub - ředitel soutěže. Pokuta možná je, ale mě teď zajímají nápravná opatření, aby se to v hledišti nedělo. Finanční restrikce jsou až to poslední, jak to chceme řešit. Ale pokud se přestupky opakují nebo budou opakovat, tak je udělení pokuty na místě“ sdělil.

Podle informací serveru sport.cz pak především cizincům hrajícím v extralize vadí, jak se mezi sebou fanoušci v hledištích v tuzemském hokeji a že podobné případy nezažili nikde jinde v Evropě, ani v zámoří. O tom ale nemá Loukota žádné informace „Zatím se ke mně tyto zprávy nedostaly. Neslyšel jsem, že by to hráči chtěli řešit. Ale v rámci APK to určitě s kluby můžeme přes léto probrat, co udělat, abychom kulturu na stadionech zlepšili.“

Problém č. 2: Potíže s ledovými plochami

Velké debaty se také vedu kolem problémů s ledovými plochami, které se už udála během play-off na několika extraligových stadionech (Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary, Třinec), ale i jednou na stadionu prvoligové Třebíče.

Není tak proto divu, že po osmi případech potíží s ledem v rámci letošního play-off, se hledají příčiny. Jednu svou teorii k tomu přidal televizní expert David Pospíšil. Podle něj totiž může za potíže s ledem i šetření klubů. Výkon chlazení tak proto kluby snižují a tím pádem tak kluby jen v této položce ušetří v řádech desítky tisíc korun. „Stáhnete chlazení, vrchní část ledu povolí a změkne. Ve chvíli, kdy se blíží zápas, tak zase na chlazení přidají a ono to přemrzne. Když se pak v tom místě do toho opře brusle, tak to praskne,“ přidal svůj pohled na věc Pospíšil.

Na to konto reagoval na Pospíšilova slova samotný šéf českého hokejového svazu Alois Hadamczik, který příčiny nevidí v šetření. „To jsou nekorektní obvinění. A když to někdo řekne volně do éteru, měl by mít v ruce dokument, že to tak je. Jinak poškozuje český hokej a ten já budu bránit. Musím se tvrdě proti tomu výroku vymezit. Stavím se za kluby, protože nechci věřit, že někdo šetří na úkor ledu," uvedl konkrétně.

Prozradil také, že o situaci kolem ledů už hovořil třeba i s majitelem brněnské Komety Liborem Zábranským, který taktéž alespoň podle Hadamczika rozhodně není z toho nijak nadšen. „Mrzí mě to, protože je to špatně pro diváky, pro hráče a je to i negativní pro náš sport. A je třeba to urgentně s firmami, které technologie dodávají, řešit."

Mimochodem, problémy s ledem měl již loni v listopadu během reprezentačního zápasu se Švédskem v Českých Budějovicích. „Každý chce nároďáku vystrojit to nejlepší zázemí a nechce se mi věřit, že by stáhli chlazení. To je k smíchu. Oni si nevěděli rady, čím to je."

Po řadě případů s ledovými plochami už je potřeba, aby někdo ze svazu vystoupil, podal vysvětlení a navrhl řešení. Nad problémy s ledem si láme hlavu i ředitel extraligy Martin Loukota. "Samozřejmě jsem v kontaktu s funkcionáři z jednotlivých klubů. Jde o nezvyklou a překvapivou situaci. Nejen pro správce stadionů, ale především pro diváky. Zatím nemáme finální zprávu, že by tyto události měly jednu příčinu, o které můžeme se stoprocentní jistotou prohlásit, že právě tohle je ten důvod. Věřím, že ledaři dělají to, co mají, a jde jen o shodu náhod," sdělil pro sport.cz.

Nevyloučil možnost „workshopů“ ledařů ze všech extraligových stadionů, který by se mohl touto problematikou zabývat letos v létě.

Problém č. 3: Nevhodný systém ligy

Tématem je i změna systému extraligové soutěže. Ten je nastaven od dob covidu a spočívá v tom, že první čtyři týmy postupují přímo do čtvrtfinále play-off, mužstva od 5. do 12. místa hrají předkolo play-off, pro třináctý tým končí po základní část ihned sezóna a přes 40 dní pak poslední tým čeká na boje v baráži s vítězem Chance ligy.

Ve hře je tak návrat k předešlému modelu, kdy se prvních šest mužstev dostalo přímo do play-off, týmy od 7. do 10. místa hrály předkolo play-off a týmy od 11. do 14. Místa hrály tzv. play-out , ze kterého následně vzešly mužstva pro baráž, kam pak zamířily dva poslední týmy.