LOH 2024: Ondrovi se podařilo topovat na jednom z boulderů. V půli semifinále je na pátém místě

Adam Ondra nechtěl nechat nic náhodě a chtěl hned na úvod semifinále na první stěně dosáhnout topu. Nakonec z toho byl i tak slušný zisk 9,6 bodu, a protože stejného bodového počtu dosáhl i na stěně druhé, vypadalo to pro jeho působení v dalším průběhu olympijského závodu nadějně. Přestože na cestě k třetímu topu dosáhl jen k první bodované zóně, mrzet ho to nemuselo, jelikož na čtvrté stěně k topu opravdu došel, což oslavil tak, že to bylo z Paříže slyšet až do České republiky.

A spokojený byl i během rozhovoru v mixzóně po polovině semifinále. "Určitě spokojenost. Na prvních třech boulderech nejsem úplně spokojený. Možná jsem neměl na víc, ale určitě asi byly zbytečné pokusy. Naštěstí na čtverce jsem udržel chladnou hlavu. Hlavně jsem i hodně spokojený s tím, co jsme v tréninku udělali. Tyhle plotny jsme hodně nacvičovali a naštěstí to všechno vyšlo, takže velká spokojenost," komentoval svůj výkon brněnský rodák a pokračoval: "U té čtverky jsem věděl, že je to teď nebo nikdy. A pokud to nevylezu, tak budu mít hodně špatnou pozici pro postup do finále. Byl jsem pod neuvěřitelným tlakem. Zvlášť poté, co jsem na druhý pokus věděl, že je to velmi blízko a že vím přesně co dělat a měl bych to vylézt. Naštěstí se podařilo. Zároveň to ale byl typ boulderu, který úplně nechcete lézt pod tímhle tlakem. Záleželo na jakémkoliv pikometru jako je natočení lezečky a tom, jestli to tam ještě ustojíte, nebo ne."

Olympijská stěna opravdu závodníkům nedarovala nic zadarmo. Suverénně nejlepším z kvalifikantů tak byl Sorato Anraku z Japonska, kterému se povedlo dolézt k topu na všech čtyřech boulderech. Než skončila první část semifinále, přes českého lezce se ještě v průběžném pořadí dokázali dostat Japonec Tomoa Narasaki, Brit Toby Roberts a Francouz Sam Avezou. I šestému Jakobu Schubertovi z Rakouska se podařilo jednou dospět k topu.

Připomeňme, že pro Adama Ondru se jedná o druhou olympijskou účast. Při té předešlé v Tokiu skončil šestý, přičemž tehdy v kombinačním závodě byla mimo jiné i rychlost. Tentokrát se jedná o bouldering a lezení na obtížnost a v této kombinaci se Ondrovi daří natolik, že z ní má hned čtyři zlata ze světových šampionátů. Proto tak nyní existuje naděje spočívající v možnosti vylepšit ono šesté místo z Tokia.