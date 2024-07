LOH 2024: Sen o zisku první medaile uplaval na příliš divoké vodě. Satková se propadla z prvního na sedmé místo

Co se týče finálové jízdy Gabriely Satkové, tak ta se pro ni nevyvíjela dobře již od samého začátku, jelikož hned ve druhé brance došlo ke šťouchu, což rozhodčí ocenili dvouvteřinovou penalizací. To by ještě nic tak samo o sobě neznamenalo, jelikož tu ještě byla šance n a stříbro či bronz. Následovaly dvě chyby u protivodných branek 6 a 17, kde divokou vodu podjela tak výrazně, že je stěží dostávala zpátky tak, aby brankami projela. Ztráta tak ještě více narostla a výsledný čas 114,22 tak stačil až na sedmou příčku. Oproti prvnímu místu po semifinále, které českým fanouškům dávalo naději, to byl nepříjemný sešup, po kterém nechyběly české slzy zklamání u Gabriely Satkové. Té nakonec chyběly na medaili více než čtyři vteřiny.

"Asi jsem mohla předvést něco lepšího. To si myslím, že asi ví každý, ale zároveň jsem aspoň byla ve finále. To si myslím, že je pozitivní. Jet z posledního místa je určitě velký zážitek, i když to nedopadlo dobře, ale myslím si, že ne každý by se s tím dokázal poprat," uvedla Satková po dojetí do cíle a pokračovala: "Hodně se to nepodařilo, ale ani bych neřekla, že to bylo z nervozity. Hlavou jsem byla v pohodě. Asi jsem tam špatně udělala nějaký pohyb, ale to tak prostě je. Občas si myslím, že všechny chyby nemají úplně vysvětlení. Občas se to prostě tak stane. Přece jenom ta voda není furt stejná a nějak se mi dneska trošku hůř rozuměla."

Závod tak tedy nakonec podle očekávání ovládla velezkušená Australanka Jessica Foxová, které se tak podařilo obhájit zlato z Tokia a získat tak třetí zlatou olympijskou medaili. Rodačka z Marseille byla jak v kvalifikaci, tak v semifinále vždy druhá za českou reprezentantkou, její finálová jízda byla i přes jednu dvousekundovou penalizaci dostatečně rychlá na to, aby skončila první. "Nevím, jak jsem to dokázala. Byla tu neuvěřitelná atmosféra a myslím, že ta moje jízda byla nejlepší, jakou jsem kdy předvedla," nechala se slyšet slalomářská hvězda Foxová po finále.

Letní olympijské hry v Paříži 2024:

Vodní slalom (31.7.2024):

Ženy:

C1: 1. Foxová (Austr.) 101,06 (2 tr. sekundy), 2. Liliková (Něm.) -2,48 (0), 3. Leibfarthová (USA) -8,89 (2), 4. Paňková (SR) -10,01 (0), 5. Satilaová (Braz.) -11,64 (2), 6. Dóriaová Vilarrublaová (And.) -12,52 (6), 7. G. Satková (ČR) -13,16 (2)