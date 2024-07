LOH 2024: Střelec Lipták pokračuje v zatím nevydařených českých střeleckých výkonech. O medaili nejspíš bojovat nebude

Přesto to pro už dvaačtyřicetiletého reprezentanta pocházejícího z Brna, jelikož na začátku netrefil pouze jednoho z 25 letících umělých holubů a stále tak tehdy mohl pomýšlet na postup. Jenže poté minul 29.,30.,42. a 45. terč v pořadí a rázem tak klesnul až na chvost průběžného pořadí.

Po pauze sice začal Lipták zase nadějně, ale protože i tehdy minul jeden terč, o nějakém posunu v pořadí se nedalo mluvit. Lipták tak tedy spíše bohužel navázal na střelce se vzduchovou puškou Jiřího Přívratského, kterému se nedařilo ani v mixu s Veronikou Blažíčkovou. Přívratský se však ještě ukáže spolu s Petrem Nymburským v královské disciplíně, kterou je třípolohová malorážka.

Připomeňme, že zbývající dvě série v rámci kvalifikace trapu jsou na programu v úterý dopoledne. To bude celkem 50 terčů k dispozici na trefení, a i kdyby je Lipták trefil všechny, na postup do finále to stačit nebude. Dodejme, že o první místo bojují Švéd Levin-Andersson a Australan Willet.

Letní olympijské hry v Paříži 2024: