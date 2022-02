Shiffrinová nedokončila v Pekingu tři závody ze čtyř. Lidé jí to dávají sežrat

Jindy ve slalomových brankách silná až neporazitelná, v Pekingu však na slalomové závody jen tak nezapomene. Jak v tom klasickém, tak i v tom obřím ztroskotala její jízda vždy po pěti úvodních brankách, ve slalomu v rámci čvrteční kombinace sice dojela o něco dál, ale i tak tento slalom nedokončila. Naavzdory tomu, že branky stavěl její trenér Mike Day.

Snad celý svět obletěly po slalomu a obřím slalomu záběry dlouho sedící smutné Mikaely Shiffrinové a i tentokrát, i když ne tak dlouho, chvíli nevěřícně seděla na sněhu. V novinářské mixzóně pak nemohla najít pro svbé zkraty vysvětlení. „Co se stalo? Dobrá otázka," odvětila na novinářský dotaz.

Přes všechno očividné zlamání ale všem novinářům ochotně odpovídala. „Trenéři u trati říkali, že tam byla nějaká díra, ale ta za to asi nemůže, když ostatní holky tam projely. Šedesát procent mých nedokončených závodů připadá na olympiádu," sdělila mimo jiné Shiffrinová.

Podle ní rozhodně nejde o náhodu, odmítá však všechny spekulace o její psychice. „Ano, jsou momenty během her, kdy cítíte větší tlak a očekávání. Ale při samotných jízdách už nic takového nevnímám," řekla a zároveň se dívala do budoucnosti. „Snad nebudu mít do konce kariéry samé nedokončené závody. V pátek půjdu zase na lyže a připravím se na týmový závod."

A právě týmový závod bude poslední šancí pro Shiffrinovou získat nějaký cenný kov na této olympiádě.

A zmírnit tak tvrdou kritiku fanoušků, která se na její hlavu snáší na sociální sítích. Lidé píší o hloupé blondýně, i o tom, že Shiffrinová má co si zasloužila a nebo že třeba nezvládá tlak. Jeden vzkaz hovoří o tom, že by měla Shiffrinová dokonce skončit. "Není to snadné, ale není to konec světa, když selžete. Proč se pořád vracím? Když vím, že bolest z pád je kolikrát větší než radost z návratů? Protože těch prvních devět branek dneska bylo úžasných, cítila jsme se jak v nebi. Tam chci zase být a já jsem strašně tvrdohlavá," napsala v reakci na tyto komentáře sama Shiffrinová na sociální sítě a jedná se tak prakticky o jediný její komentář na kritické hlasy.