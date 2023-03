Messi se stal nejlepším fotbalistou FIFA za minulý rok. Benzema se následně opřel do federace

Pro mnohé možná není divu, že tuto trofej nakonec získal Messi, neboť se právě on a jeho Argentina konečně dočkali tolik vytouženého titulu mistrů světa, který tato jihoamerická země získala po dlouhých 36 letech. V Kataru byl pak vyhlášen Messi nejlepším fotbalistou celého turnaje. A málem se tam stal i nejlepším kanonýrem, ovšem v tomto ohledu nestačil na Mbappého.

"Je mi ctí být tady s Karimem a Kylianem, všichni tři jsme měli úžasný rok. Je to ocenění také pro mé spoluhráče, uznání za to, co tým dokázal. Vyhrát mistrovství světa bylo mým snem, ve který jsem tak dlouho doufal. Jen málo lidem se to povede a já měl to štěstí. Je to to nejkrásnější, co se mi v kariéře podařilo," řekl Messi v děkovné řeči.

Co se týče klubové úrovně, tak tam byl úspěšnější Karim Benzema, který nejenže s Realem Madrid vyhrál loni ligový titul, ale triumfoval s ním i v Lize mistrů. Na šampionátu v Kataru se ale kvůli zranění neobjevil, na rozdíl od krajana Mbappého, jenž s Francií až ve finále nestačil právě na Argentinu, na klubové úrovni však spolu s Messim získal francouzský ligový titul v dresu Paris Saint Germain.

Mezi trenéry anketu ovládl kouč argentinské reprezentace Lionel Scaloni, který tak porazil třeba Carla Ancelottiho z Realu Madrid či Pepa Guardiolu z Manchesteru City. A i kategorii gólmanů ovládl Argentinec, konkrétně Emiliano Martínez.

Výsledky ale nebyly po chuti Karimu Benzemovi, jenž si očividně po posledním úspěchu na Zlatém míči a také na Ceně UEFA pro nejlepšího fotbalistu sezóny brousil zuby i na zisk této trofeje FIFA. Svou nespokojenost dal najevo sdílením videa, na kterém říká: „Dobrou noc. Lháři, lžete." Dodejme, že na rozdíl od Messiho, který v Kataru vyhrál šampionát a v reprezentační kariéře bude nadále pokračovat, se pětatřicetiletý Francouz rozhodl pověsit reprezentační dres na hřebík.

Anketa FIFA „The Best“, kterou Messi v minulosti vyhrál šestkrát (2009-2012, 2015 a 2019), byla mezi lety 2010 až 2015 sloučena se Zlatým míčem, v roce 2016 se osamostatnila. Letos se pak hodnotily výsledky fotbalistů v období mezi 8. srpnem 2021 a 18. prosincem 2022.