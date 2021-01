Rezignace dvou členů ve vedení i samotného šéfa. Česká házená provedla noční vyúčtování

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Český házenkářský svaz se rozhodl na svém jednání, jež se protáhlo až do hluboké noci, že odvolá oba dosavadní trenéry českého mužského házenkářského národního týmu. A to několik dní poté, co tento tým kvůli vysokému počtu nakažaných covidem-19 nakonec neodcestoval na letošní mistrovství světa v hazéné do Egypta. Kromě toho rezignovali tři členové exekutivy a to včetně samotného předsedy českého házenkářského svazu Jaroslava Chvalného. O těchto svých krocích rozhodl svaz po jednání na svých webových stránkách.