MS se Čechům podle Hadamczika nepovedlo, hráči měli na víc. Čeká na Jalonenovu analýzu

Už po vyřazení českého týmu ze čtvrtfinále, kde nestačil na Američany, se Hadamczik vyjádřil na svém twitterovém účtu následovně: "Mistrovství světa se nepovedlo. Výkonný výbor bude žádat trenéra o vysvětlení, proč chyběla kreativita, odvaha, vůle a bojovnost. Na základě toho výkonný výbor zaujme stanovisko."

Pro server sport.cz toto své dřívější hodnocení den po skončení šampionátu rozvedl. "Jsem přesvědčen, že nemáme horší hráče než Lotyši nebo Němci. Ale nezapálili jsme jejich srdce, aby měli víc důvěry v sama sebe. Nebylo to úplně tak, že by chyběla bojovnost, jak jsem napsal. Osmé místo, to se neposlouchá dobře. Mistrovství se nám nepovedlo, ale musíme to přijmout a poučit se z toho. Byl bych rád, kdyby se umístění i samotná hra zlepšila. Nemyslím se ale, že je to odraz českého hokeje. Extraliga není špatná, má velkou hodnotu v Evropě," uvedl konkrétně Hadamczik, jenž bude zanedlouho přesně rok ve funkci šéfa svazu.

Je tak proto přesvědčen, že český tým měl na víc, než na nejhorší umístění na MS v historii. "V hráčích je víc, než jsme z nich uměli dostat. Působili jsme ustrašeně, nevyšli jsme z klece jako lev, který jde soupeře porazit. Báli jsme se nedostat gól. Ale do zápasu musíme jít s úsměvem a radostí ze hry. Srazit se se soupeřem, udělat klidně faul za cenu nasazení a vůle. Chyběla mi také česká kreativita," pokračoval dále Hadamczik ve vyjmenovávání důvodů, proč podle něj MS skončilo pro Česko neúspěchem.

Vyjádřil se pak také k ožehavému tématu týkající se kouče Kariho Jalonena. Už před mistrovstvím deník Sport přišel s tím, že by měl Hadamczik se zkušeným Finem po MS vypoklonkovat a že chce mít na domácí MS příští rok českého hlavního trenéra na lavičce národního týmu. Nyní mluví o analýze připravované právě Jalonenem, která má ovšem v příštích dnech rozhodnout. "Je povinnost trenéra přinést analýzu mistrovství. Ať už bylo dobré, nebo špatné. Budeme chtít slyšet od realizačního týmu, jakým způsobem se chce prezentovat na šampionátu v Praze. Kari Jalonen musí říct, jestli chce změnit styl, nebo ho trochu přizpůsobit. A výkonný výbor se vyjádří, jestli to vidí stejně. Bylo by nefér říkat nějaké prognózy. Zatím jsem se na názory neptal. Když budu mluvit za sebe, tak pod Kari Jalonenem musíme hrát lepší hokej než letos. Jalonen je ale dost zkušený trenér, aby věděl, co bylo špatně a co je potřeba udělat líp," přiblížil Hadamczik, co všechno se v tuzemském hokejovém zákulisí bude řešit. Jen pro připomenutí, jedenáctičlenný výkonný výbor ČSLH k tématu kolem Kariho Jalonena zasedne 7. června.

Hadamczik však vyloučil, že by si on sám brousil na návrat na lavičku coby hlavní trenér národního týmu. "To by člověk musel utéct z blázince, aby jako prezident svazu chtěl jít trénovat. To není normální. Jednou mám funkci a mám starostí až nad hlavu."

Na přetřes v pondělním rozhovoru pro sport.cz přišla i komunikace mezi realizačním týmem, přesněji mezi generálním manažerem národního týmu Martinem Havlátem a hráči. Právě Havlát se totiž po příletu z Tampere nechal slyšet, že náplní jeho práce není hovořit se všemi českými legionáři v kanadsko-americké NHL či AHL. "Musím s ním souhlasit. Neznamená, že každý hráč, který hraje v zámoří, je lepší než hokejisti v Evropě," hájí ho Hadamczik a pokračoval: "Trenér má přehled, kdo venku hraje. Dostává přehled od generálního manažera. Udělá si soupisku, s kým má manažer mluvit. Je jasné, že když s hráčem nemluví, nemá o něj zájem. To je jeho právo."

V rámci tématu přišla řeč i na Marka Židlického, jenž původně zastával taktéž post generálního manažera a měl tak původně být po boku Martina Havláta. Konkrétně měl mít Židlický na starost komunikaci s hráči z Evropy. Bez velkých fanfár ale nakonec národní A-tým opustil. "Nejprve také sledoval hráče a dával tipy. Pak mi sdělil, že se bude starat o dvacítku a že u národního týmu už je dost trenérů," zakončil Hadamczik.