Muchová pokračuje v pařížské krasojízdě. Proti Sabalenkové si zahraje o finále Roland Garros

Druhá zbývající česká tenistka na tomto turnaji Marie Bouzková naopak se svou španělskou parťačkou Sarou Sorribesovou končí ve čtvrtfinále čtyřhry, když nestačily na americko-australský pár Melicharová-Martinezová, Perezová a prohrály s nimi 5:7 a 3:6.

I tentokrát Karolína Muchová hrála před zraky svých rodičů přítomných v hledišti a i oni tak viděli slibný start do zápasu ze strany jejich dcery, když ho začala sebráním servisu své soupeřky. Když pak ale měla v pátém gamu první sady k dispozici hned pět brejkbolů, ani jeden nedokázala rodačka z Olomouce přetavit v úspěch. Proto se tak ruská soupeřka dočkala vyrovnání stavu na 3:3 a dala tak vědět, že to pro Češku nebude nikterak jednoduché. I v následujících chvílích tohoto setu se podařilo opět Muchové sebrat soupeřce podání, jenže brejk následně při svém podání za stavu 5:4 nepotvrdila a až další brejk v zápase znamenal úspěch, když po něm ve 12. gamu Muchová sadu konečně ukončila.

Také ve druhém setu praktikovala česká reprezentantka agresivní tenis a i tentokrát začala brzkým brejkem. A poté, co opět brejkla Rusku v pátém gamu druhé sady, bylo jasné, že se tentokrát Pavljučenkovové nepodaří otočit nepříznivý stav zápasu po prvním setu tak, jak se jí to dařilo v předešlých třech duelech tohoto turnaje.

Duel byl po hodině a 40 minutách nakonec ukončen nepřesným úderem Rusky za autovou čáru a mohla tím tak rozradostnit českou hráčku. Počtvrté z pěti celkových zápasů se jí totiž na French Open povedlo vyhrát zápas hned po dvou setech. "Byla jsem ráda, že je konec. Už předtím jsem měla mečbol, ale ona začala do úderů od stavu 5:1 celkem uvolněně chodit, takže jsem byla ráda za druhý mečbol. Když zápas skončil, spadlo to ze mě," nechala se slyšet po zápase Muchová. Ta se tak stala první českou grandslamovou semifinalistkou po dvou letech. Právě v roce 2021 bojovala o finále Wimbledonu Karolína Plíšková. "Mám z toho opravdu velkou radost. Není mi to jedno. Je to pro mě skvělý výsledek a moc si ho vážím. Jen jsem pořád ještě v turnaji, takže se snažím soustředit na další zápas. Asi proto vypadám tak klidná," pokračovala Muchová.

Tu nyní čeká v semifinále Běloruska Sabalenková. "Je to skvělá hráčka, velmi agresivní. Čeká mě těžký zápas. Pokusím se udělat to nejlepší, abych našla cestu, jak jí zápas zkomplikovat," řekla k tomu Češka.

Tenisový turnaj Roland Garros v Paříži (6.6.2023):

Ženy:

Dvouhra – čtvrtfinále: Muchová (ČR) – Pavljučenkovová (Rus.) 7:5, 6:2, Sabalenková (2-Běl.) – Svitolinová (Ukr.) 6:4, 6:4

Čtyřhra – čtvrtfinále: Melicharová-Martinezová, Perezová (6-USA/Austr.) – Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) 7:5, 6:3