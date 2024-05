Kvůli Nečasovi musel skončit v národním týmu jeden z náhradníků. Černý Petr padl na Kovařčíka

Kouč Rulík potvrdil, že to byl sám Nečas, který si přál už po sobotním příletu do Prahy nastoupit v ten samý den večer proti Velké Británii. "On si to přál, měli jsme stejný názor, takže shoda," sdělil po zápase s Británií trenér Rulík, jenž se rozhodl Nečase nasadit nejen do přesilovkových formací, ale i do hry v oslabení. "Jenom jsme to zkusili, protože říkal, že to dřív hrál. Ale samozřejmě jsme věděli, že letos to nehrál. Zkusili jsme to a pak jsme od toho upustili. Pokud budou všichni zdraví, tak Martin nebude hrát oslabení," dodal.

K samotnému duelu s Brity našel český stratég jen samá slova chvály. "Vstup do zápasu byl výborný. První lajna, dominance v první třetině, zařídila branky i ve druhé třetině. Ale první třetina byla velmi dobře sehraná. Škoda, že jsme nedali víc branek, protože jsme převahu měli, ale britský gólman (Ben Bowns) podal výborný výkon. Třetí třetinu jsme si pohlídali. Celkově to bylo utkání, které jsme měli pod kontrolou," vyzdvihl Rulík.

Snad jen zbytečná vyloučení byla jediným negativem českého národního týmu. "Samozřejmě to je věc, na které musíme zapracovat. Do dalších zápasů bychom chtěli být týmem, který bude mít buď stejně, nebo méně oslabení než soupeř," sdělil k tomu Rulík, stejně tak jako ke skutečnosti, že jednu z těchto přesilovek soupeř zase využil. "Rozebíráme to pořád, bohužel, ať si to vysvětlíme a řekneme, jak by to mělo být, tak ne vždy to na ledě tak úplně přesně je. Takže pro nás poučné."

Prozradil také, proč tentokrát odpočíval David Kämpf. Jeho jméno v sestavě tentokrát nebylo proto, aby se dal do kupy do dalšího zápasu po nárazu do mantinelu, který inkasoval v duelu s Rakouskem. "Domluvili jsme se, že to tak bude lepší. Vysvětlil jsem mu, jakou má pozici v týmu, a doporučil jsem mu, aby si odpočinul a neriskoval, protože ho budeme potřebovat v zápasech, ve kterých půjde o všechno," vysvětloval Rulík.

Pozastavil se také nad tím, s jakým hráčem se musí národní tým chtě nechtě rozloučit po příletu Martina Nečase. "Padlo to na Michala Kovařčíka. Můžeme mít 22 (hráčských) akreditací, takže opustí tým," řekl Rulík. Zůstávají tak další dva náhradníci Radan Lenc a Jan Ščotka, ovšem jejich budoucnost je značně nahnutá, jelikož se čím dál pravděpodobněji jeví přílet dalších očekávaných hvězd ze zámoří Davida Pastrňáka a Pavla Zachy.