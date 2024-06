Největší přestup letní pauzy se blíží. Plzeň a Slavia řeší přesun Chorého do Prahy

O tom, že samotný fotbalový útočník Chorý hodlá opustit Plzeň a rád by zamířil do pražského Edenu, sám informoval přes plzeňský klubový web předseda představenstva Viktoriánů Adolf Šádek. "Tomáš Chorý nám osobně i prostřednictvím svého agenta sdělil, že chce přijmout nabídku Slavie Praha. Jde čistě o jeho rozhodnutí, které nám bylo takto prezentováno jako finální," nechal se slyšet konkrétně a pokračoval: "Za těchto okolností nedává smysl, abychom jeho odchodu jakkoli bránili. Bylo by to kontraproduktivní pro všechny strany. Mohu tedy potvrdit, že jsme vstoupili do oficiálního jednání, které v tuto chvíli intenzivně probíhá."

Právě vzhledem k tomu, že šlo o přání Chorého přesunout se do Slavie, nevidí Šádek jako prioritu v tomto případě tlačit na pilu ohledně finální přestupové částky. "Pokud by hráč řekl, že chce nadále působit u nás, nebylo by vůbec o čem jednat. To se však nestalo. Mohu však ujistit naše fanoušky, že do nové sezony půjdeme v plné síle a na našich ambicích se rozhodně nic měnit nebude," řekl dále Šádek.

Připomeňme, že nyní devětadvacetiletý fotbalista působí na západě Čech již šest let poté, co tam přišel z Olomouce. Během svého působení v Plzni pomohl Viktoriánům hned ke dvěma ligovým titulům a kromě toho dopomohl mužstvu trenéra Miroslava Koubka k postupu až do čtvrtfinále Konferenční ligy, kde letos na jaře nakonec nestačilo na Fiorentinu. Chorý by v případě potvrzení transferu z Plzně odešel i přesto, že s klubem má podepsanou smlouvu až do roku 2027. Dodejme, že Chorý je také českým reprezentantem, přičemž za národní tým nastoupil dosud do sedmi duelů, v nichž dal dva góly. Naposledy se představil v národním dresu na letošním Euru v Německu, kde ale nastoupil pouze v závěru posledního zápasu ve skupině s Tureckem.

K Chorému a zájmu o něj se vyjádřila i pražská Slavia prostřednictvím svého předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka. „Mohu potvrdit, že o něj usilujeme. Nejsme finálně domluveni, ale jsme blízko. Důležité pro nás je, že si Tomáš Chorý přestup do Slavie přeje a chce za ni hrát. Od téměř dvoumetrového hráče si slibujeme, kromě mentality vítěze, prolomení našich problémů při hře do plné obrany nebo s neúspěšným využíváním rohových kopů,“ řekl slávistický funkcionář.

Ten si je vědom, že příchod Chorého jako jednoho z nejneoblíbenějších hráčů tuzemských ligových stadionů, může vyvolat negativní reakce. „Jsme si vědomi, že pro řadu fanoušků to může být přestup kontroverzní. Chci naše fanoušky poprosit, aby mu dali šanci. Pokud si řekneme, že smyslem naší přestupové politiky má být titul nebo dvakrát Liga mistrů, tak musíme postavit nejlepší tým české ligy. Vidíme v něm něco, co nám chybí. Nenávidíte ho, když proti němu hrajete, ale chcete ho mít ve svém týmu,“ uzavřel Tvrdík, který tak chce předejít nevoli slávistických fanoušků.

Ke změnám ve Slavii před novou ligovou sezónou dodejme, že by měli sešívaný tým naopak opustit Muhammad Tijani či Mick van Buren.