O Jalonenovi stále není rozhodnuto, zřejmě ale pokračovat nebude

Až do tohoto pondělí měl Havlát na sepsání tohoto elaborátu čas, pak se mělo za to, že poté výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) v čele s jeho prezidentem Aloisem Hadamczikem rozhodne. Nakonec se ale i nadále bude s rozhodnutím čekat, ví se akorát, že onu koncepci sepsanou Havlátem má výkonný výbor za neuspokojivou.

Jak se uvádí v krátké tiskové zprávě pojednávající o pondělním jednání výkonného výboru, právě výbor si zadal jednotlivé úkoly v rámci následujících dní, kterým se budou na základě zprávy Martina Havláta zabývat a až „v nejbližší době“ rozhodnou konečně s definitivní platností o budoucnosti finského stratéga v českých službách.

Vysvětlení k tomuto kroku poskytl Alois Hadamczik následujícím způsobem: "Vzhledem k tomu, že jde o domácí hokejové mistrovství světa, což je pro české sportovní fanoušky největší akce roku 2024, nechceme se unáhlit a chceme učinit to nejlepší a nejsmysluplnější rozhodnutí."

Připomeňme, že během prvního jednání o budoucnosti současného realizačního týmu české hokejové reprezentace se každý jeho člen představil se svými argumenty a důvody toho, proč se českému týmu nevydařilo letošní MS, na kterém po konci ve čtvrtfinále skončili na osmém místě, což je nejhorší výsledek českého týmu v historii. "Výkonný výbor se k nějakým změnám a všemu, co a jak by bylo do budoucna dál, staví velice zodpovědně. Jednání jsou velmi dlouhá a náročná," nechal se tehdy slyšet Hadamczik.