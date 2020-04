Česká atletická sezóna by měla odstartovat už v květnu. V plánu je i republikový šampionát

Až do čtvrtečního večera počítal Český atleticky svaz s tím, že atletické soutěže začne pořádat až od 8. června a to na základě původního vládního pětifázového scénáře postupného uvolňování. Ve čtvrtek večer ovšem Vláda ČR sáhla ke zrychlenějšímu rozvolňování a tak by se mohly atletické soutěže konat už od 25. května. "V okamžiku, kdy je to uvolněné od 25. května, tak počítáme s tím, že hned 25. května budeme schopni zorganizovat první akce. S napětím čekám na upřesnění, v jakém počtu budeme moci závodit. To je pro nás zásadní pro rozhodnutí, kolik disciplín budeme schopni na tom stadionu zorganizovat," připomíná pro ČTK šéftrenér Českého atletického svazu Jan Netscher onen maximální počet osob.

Právě podle Netschera by už tuzemští atleti byli velice rádi, kdyby mohly s někým konečně poměřovat svoje síly. "Myslím, že se na to všichni těší, podle toho, jak jsme bombardováni (s dotazy), kdy budeme moci začít závodit," uvedl Netscher, jenž připomněl zrušené velké akce kvůli koronaviru (olympijské hry v Tokiu a mistrovství Evropy v Paříži), jež se dotkne pouze úzké skupiny českých atletů. "Bylo by to nějakých 100 až 150 těch, kteří by se jich mohli zúčastnit. Pro velkou část atletické rodiny je vrchol sezony mistrovství republiky," řekl Netscher.

Přestože původní termín tohoo republikového šampionátu zněl 27. a 28. června, alespoň podle Netschera stále není tento termín definitivní a může se sním ještě hýbat. "Budeme si muset sednout se soutěžním oddělením a všechny ty plány upravit. Uvidíme, jakým směrem upraví svůj kalendář Evropská atletika vzhledem ke zrušení mistrovství Evropy. Podle toho se budeme zařizovat dál. Uděláme letos asi pátý kotrmelec a začneme to dělat zase všechno od začátku," řekl k tomu atletický šéftrenér.

Toto tvrzení ohledně posunu do jiného měsíce než červen, co se týče termínu republikového šampionátu, však odmítá samotný předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník: "Mistrovství České republiky prozatím odloženo není. Čekáme, jak se situace vyvine s ohledem na povolený počet lidí a další záležitosti. Minimálně do 15. května máme na definitivní rozhodnutí čas," vysvětlil.

Čeští atleti ztrácejí po olympijských hrách další letotšní motivaci. Mistrovství Evropy

Jak bylo již výše zmíněno, kvůli pandemii koronaviru byla v pátek zrušena další sportovní akce plánovaná původně na tento rok a to mistrovství Evropy, jež se mělo konat koncem srpna v Paříži. Stalo se tak po dohodě pařížských organizátorů s evropskou federací. Českým atletům takový krok rozhodně radost neudělal. "Bohužel se to rozhodnutí dalo očekávat. Mrzí mě to. Mohl být aspoň jeden vrchol, ke kterému bychom směřovali," nechal se k tomu slyšet například Jakub Vadlejch, oštěpařský vicemistr světa z roku 2017.

I on, stejně jako všichni jeho kolegové reprezentanti, teď nyní přemýšlí jak naloží s netypickou atletickou sezónou 2020, jež bude složena především z českých atletických soutěží, jež by se měly konat od 25. května, neboť s mezinárodní atletikou to letos není stále jasné. "Budeme si teď muset s trenérem sednout a domluvit se, jak celou sezonu pojmout. Dohodnout se, na jaké závody se případně připravovat. I tak člověk stále neví, které závody během sezony budou a které ne, popřípadě kdy. Je to poměrně zapeklité," pokračoval Vadlejch.

S tím, že se letos tato akce nebude konat, už dlouhou dobu počítal i rekordman v běhu na 1500 metrů Jakub Holuša. "Jen jsem nečekal, že by ho zrušili úplně. Myslel jsem si, že ho přeloží na příští rok třeba po olympiádě. Nicméně se s tím musíme smířit, nedá se nic dělat," uvedl.

Zatímco Holuša ještě nemá splněný mezinárodní kvalifikační limit, jeho předřečník oštěpař Jakub Vadlejch může být v tomto ohledu už klidný.

Konání mistrovství Evropy si do poslední chvíle přála třeba dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová. "Vlastně to byl poslední světlý bod v letošní sezoně, ke kterému jsem trochu směřovala. Myslela jsem si, že by se mohlo přeložit na příští rok, a byl by to vlastně stejný scénář, jako to mělo být letos. Mrzí mě to, jelikož nevím, jestli se ještě nějakého mistrovství Evropy dočkám," připomíná Hejnová svůj pokročilý atletický věk a pokračovala: "Vůbec nevím, jestli se letos bude závodit, nebo nebude závodit. I kdyby se závodilo v srpnu a září, tak je to pořád strašně daleko a je hrozně těžký se teď udržet na pozitivní vlně a pořád se přemlouvat k tomu, chodit na tréninky a dávat tomu sto procent."

S motivací to má tedy podobné jako Jakub Holuša: "Není žádný vrchol, nedají se sbírat body do žebříčku ani plnit limity. Situace není lehká, ale věřím, že o to lepší bude příští rok," řekl.