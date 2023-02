Nizozemská hvězda Bolová překonala po téměř 41 letech halový světový rekord Kratochvílové

Femke Bolová měla tento týden vůbec vydařený. Začala tím, že jako teprve čtvrtá žena v historii běžela čtvrtku v hale pod padesátivteřinovou hranici. Stalo se tak v Métách, kdy se jí povedlo hranici prolomit o čtyři setiny. Sama rozhodně netušila, že týden na to přepíše historické tabulky. "Doufala jsem ve 49,5, ale 49,26, na to nemám co říct. Je to můj první světový rekord na tradiční trati. Když jsem proběhla cílem, věděla jsem podle toho rámusu z publika, že mám rekord. Díky těm lidem jsem to zaběhla, ještě nikdy jsem jich tu tolik neviděla," vyprávěla nadšená Bolová novinářům po nedělním závodě.

V nizozemském Apeldoormu pak měla více než sekundový náskok na druhou Lieke Klaverovou, svou tréninkovou partnerkou, která si zase pro změnu vylepšila svůj osobní rekord (50,34). Díky tomu se tak Klaverová posunula na druhé místo v letošních evropských tabulkách.

Bolová, které se loni v Ostravě podařilo v disciplíně 300 metrů s překážkami překonat rekord Zuzany Hejnové, však nemusí zůstat jen u tohoto času. Dlouhodobě totiž ukazuje, že snad nemá žádné limity. "Jestli by to šlo ještě rychleji? Přišlo mi to jako dokonalý závod," nechala se dále Bolová, jež je zároveň držitelkou evropského rekordu na čtvrtce s překážkami pod otevřeným nebem (52,03), slyšet po závodě.

Připomeňme, že Kratochvílové rekordní čas z haly byl nejstarším běžeckým světovým rekordem, jelikož byl zaběhnut již v březnu 1982 v Miláně. Bývalé československé reprezentantce tak už v historických tabulkách zbývá jediný rekord a to na trati 800 metrů pod otevřeným nebem z roku 1983. Ten činí následující hodnotu: 1:53,28. Co se pak týče technických disciplín, tak tam z bývalých československých atletů drží nejstarší světový rekord pouze Helena Fibingerová. Ta v kouli zaznamenala v roce 1977 vrh daleký 22,50 metru.