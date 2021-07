Chodkyni Drahotovou od dopingu očistili, přesto se rozhodla do Tokia neodcestovat

Přestože se u Anežky Drahotové v předešlých dnech objevil pozitivní dopingový nález, disciplinární komise Českého atletického svazu nakonec dospěla k názoru, že vicemistryně světa z roku 2018 nakonec zakázané látky neužila.

Komisaři provádějící antidopingový test uvedli, že právě jím odhalili užití látky ze skupiny anabolik. „Disciplinární komise konstatovala, že Anežka Drahotová prokázala, že tyto změny nejsou způsobeny vnikem zakázané látky do jejího těla, když vnikly přirozenou cestou na základě změny stravovacích návyků a změny zdravotního stavu," oznámil pak v pondělí předseda disciplinární komise Miroslav Ševčík.

Pozitivní dopingový test ze vzorku z 31. července 2018, jenž byl odebrán před tehdejším evropským šampionátem v Berlíně. „Bylo konstatováno, že sportovec, ale i posudky endokrinologů a odborníků z VŠCHT prokázali neexistenci zavinění nebo nedbalosti, a z toho důvodu není uložen žádný zákaz činnosti, který by jinak připadal v úvahu," vysvětlil Ševčík dále rozhodnutí komise.

„Pro mě je to velká úleva," uvedla k rozhodnutí sama Drahotová. „Děkuju rodině, fanouškům a všem, kteří mi věřili. Pro mě je důležitá pravda, svědomí mám čisté. Nedopovala jsem a nic jsem neporušila," pokračovala.

V pondělí se ještě zdálo, že by mohla rozšířit českou olympijskou výpravu v Tokiu na 116 účastníků, ale v úterý se nakonec rozhodla na Hry neodcestovat. "Jsem přesvědčená, že aby start na olympiádě dával smysl pro Česko i pro sportovce samotného, tak musí být ve skvělé životní formě," nechává se slyšet v nahrávce pro Českou tiskovou kancelář (ČTK).

"Bolí to, ale rozhodla jsem se, že do Tokia neodletím. Konzultovala jsem to s trenéry i lékaři a prostě by to nedávalo smysl. Beru to z lepší stránky. Podařilo se mi očistit své jméno,"pokračovala v ní atketka, která na posledních Hrách v Riu de Janeiro v závodě na 20 km skončila na desátém místě.