Cyklista Peter Sagan měl v opilosti napadnout policistu, píší na Slovensku

Vše se nejen podle již zmiňovaného slovenského serveru, ale i podle francouzského deníku Nice Matin se měl incident odehrát po půlnoci 25. dubna, kdy francouzuská plicie v Monaku měla zastavit automobil s oběma bratry Saganovými. Jen pro připomenutí, tehdy ve Francii platil přísný zákaz vycházení jak jinak než kvůli koronaviru. Zatímco v aute seděl za vbolantem starší Juraj, mladší Peter měl být na sedadle spolujezdce.

Ten měl po vystoupení z vozu ihned prakticky napadnout policistu, který před tím vyzval oba bratry Sagany z vystoupení ze svého vozidla. Jak uvedl jeden z policistů, Peter Sagan se měl "bránit jako bláznivý". Několik dnů na to své chování omlouval tím, že si myslel, že ho chtějí nechat naočkovat proti koronaviru. Touto nemocí prošel Sagan jen dva měsíce před tímto incidentem. Lékaři mu měli doporušit očkování, ale až po větší pauze od dnů, během kterých nemoc prodělal.

Během této dopravní kontroly mu pak měli policisté naměřit v těle alkohol. Cyklista přiznal, že to tehdy s alkoholem přehnal a že na takový příděl alkoholu jinak není zvyklý. Za toto jednání se tak poté, co se ocitl v cele, omluvil a měl zaplatit pokutu ve výši 5 100 eur (necelých 130 tisíc korun). Následně tak byl z cely propuštěn. Kromě pokuty navíc ještě zaplatil napadenému policistovi odškodné.

Po zveřejnění informací o tomto incidentu se k problému vbyjádřil i samotný Peter Sagan a to na svém facebookovém profilu. „Chtěl bych se vám touto cestou co nejsrdečněji omluvit, Byla to ošklivá zkušenost, která mě donutila hluboce přemýšlet a vyvodit z ní cenné závěry. Za tento incident, který se již nebude opakovat, se upřímně omlouvám," napsal tam konkrétně.