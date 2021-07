Krpálkova cesta olympijským turnajem pokračuje. Už je v semifinále!

Připomeňme, že Madžúb je asijským mistrem z roku 2013. O rok dříve na londýnské olympiádě pak nenastoupil proti izraelskému judistovi. Oficiálně kvůli zdravotním potížím, ale stál za tím spíš ten fakt, že íránský stát ten židovský neuznává a zakazuje tak svým sportovcům proti těm izraelským nastupovat. Pár let na to se rozhodl Madžúb emigrovat do Kanady.

Po Uzbeku Oltibojevovi bude tak dalším, již semifinálovým soupeřem Japonec Harasawa, se kterým by se měl utat Krpálek v 10:00 středoevropského času.

Zlato v kategorii nad 100 kilogramů pak obhajuje Francouz Teddy Riner. Ten ale poté, co prohrál nečekaně svje čtvrtfinále už toto zlato v Tokiu neobhájí.