Lezec Ondra zase blíže k medaili. Přišel o jednoho soupeře kvůli natrhnutému bicepsu

K inkriminovanému zranění francouzského olympionika došlo až ři závěrečné části kvalifikace, tedy při lezení na obtížnost. Před tím vyhrál v rychlosti a právě v této disciplíně měl být ve finále největším soupeřem českého lezce a pokud nedojde k náhradě francouzského reprezentanta, znamenalo by to, že český sportovec může ve finále skončit nejhůře na čtvrté pozici.

"Musím na operaci a budu šest měsíců mimo. Těch málo sil, co mi zbylo, nechám svému bratrovi, aby nás co nejlépe reprezentoval ve finále," uvedl Mawem. Připomeńme, že kvalifikace se zúčastnil i jeho mladší bratr Mickaël a tomu se dařilo daleko lépe, neboť celou kvaifikaci dokázal vyhrát. V boulderingu byl první, v rychlosti třetí a v závodě na obtížnost skončil na jedenáctý. I to mu ale stačilo k celkovému triumfu v kvalifikaci.

Sportovní lezení se na olympiádě skládá tedy z lezení na rychlost, na obtížnost a v boulderingu. Olympijským vítězem bude ten závodník s nejnižším součinem všech těchto tří disciplín.