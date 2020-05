Na podzim se bude šlapat do pedálů. V říjnu bude jak Giro, tak i Vuelta

Protože Giro d´Italia, závod konající se na Apeninském poloostrově tradičně v květnu, se nyní bude konat od 3. října do 25. října, znamená to, že se se španělskou Vueltou, jež odstartuje 20. října a skončí 8. listopadu, bude krýt s Girem pět dní. Vuelta musela být o měsíc posunuta kvůli novému termínu Tour de France, která místo přelomu června a července se bude nově konat až od 29. srpna do 20. září. Je však stále otázkou, jak to se slavnou Tour bude, neboť je tu rozhodnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že se ve Francii nebudou moct kvůli koronaviru konat velké sportovní akce do 1. září.

Mimochodem, co se týče Vuelty, právě kvůli posunutí tohoto závodu vyškrtla UCI z tohoto závodu původně naplánované úvodní tři etapy bez náhrady, tudíž se tak účastníci tohoto závdu nepodívají do Nizozemska.

Během letních a podzimních měsíců bude k vidění i hodně odložených monumentů, přičemž tím prvním, který vlastně odstartuje cyklistickou sezónu 2020 bude závod Strade Bianche (1. srpna) následovaný závodem Kolem Polska. Závod Milán - San Remo pak začne 8. srpna. Dalšími takovými závody budou na podzim i Lutych-Bastogne-Lutych (4. října), Kolem Flander (18. října), Paříž-Roubaix (25. října) a posledním z tzv. monumentů bude závod konající se tradičně v říjnu, tedy Kolem Lombardie (31. října).

"Velice pečlivě monitorujeme situaci na celém světě a náš projekt se v závislosti na pandemii může změnit. Je tu ještě spousta otázek. Čeká nás spousta práce," uvedl k nové termínové listině předseda UCI David Lappartient na tiskové videokonferenci.

Novou termínovou listinu uvítal například český cyklista Zdeněk Štybar, jehož především těší, že její součástí jsou i klasiky nebo-li monumenty, jakými jsou právě Kolem Flander a Paříž-Roubaix, na nichž nechyběl již sedm let. Na slavném monumentu Paříž-Roubaix proslulým svou trasou na kostkách tento český reprezentant skončil dokonce dvakrát na druhém místě. "Jsem šťastný, že už máme kalendář a že bude zahrnovat klasiky, které tolik milujeme. Hodně mě to potěšilo, když vím, že Flandry i Roubaix mají v kalendáři své místo a počítá se s tím, že se pojedou, přestože bude divné jet ty závody na podzim," ví Štybar.

Cyklističtí fanoušci po celém světě se tak rozhodně budou těšit po měsících strádání zapříčeněné koronavirem nejen na nabitý podzim, ale i na ještě nabitější říjen. Do konce července tot totiž budou muset bez svých oblíběných závodů vydržet. Nový kalendář UCI pak dává dost času cyklistům na to, jakých závodů se majíí zúčastnit s ohledem na to, že každý cyklista je typově odlišný a každý z nich se specializuje na nějaké závody.

Pokud se vrátíme ještě do srpna, prvního závodního měsíce, tak jeho součástí bude i příprava na Tour de France, tedy závod Critérium du Dauphiné, tentokrát však mající pouze pět etap. V září pak ještě bude na programu jednak etapový závod Tirreno-Adriatico a jednak i jednodenními Grand Prix v kanadském Québecu a Montrealu. V tomto měsíci se pak budou moct fanoušci těšit i na BinckBank Tour v Belgii a klasiku Valonský šíp.