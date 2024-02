Po mizerném týdnu se Bayern Mnichov dohodl na předčasném konci s koučem Tuchelem

"Cítím se hrozně. Nevěřím na velká prohlášení ohledně trenéra. Tuchelův vyhazov není věc, o níž teď uvažujeme. Musíme se soustředit na příští zápasy," nechal se po posledním prohraném ligovém zápase Jan-Christian Dreesen s dodatkem, že o okamžitém vyhazovu trenéra Tuchela nemůže být řeč.

Sám Tuchel pak nechtěl svoji budoucnost vůbec řešit. "Nemá cenu se tím vůbec zabývat," odvětil po posledním ligovém víkendu. "Titul se teď nejeví moc reálně. V minulé sezoně jsme věřili až do konce a vyšlo to, takže to uděláme znovu," vidí realisticky šance svého mužstva v době, kdy do konce bundesligové sezóny zbývá odehrát ještě 12 kol.

Přestože je Bayern obhájcem ligového titulu, v této sezóně se mu skutečně nevede podle jeho představ. A rozhodně ani podle představ jeho hráčů, kteří jsou taktéž sebekritičtí. "Přijde mi to jako horor, který nekončí. Všechno jde proti nám, je to hrozně divný pocit. Těžko se hledá omluva pro prohru v Bochumi. Udělali jsme příliš mnoho individuálních chyb. V posledních týdnech jich bylo hodně," komentoval poslední výkon mužstva záložník Leon Goretzka.

Jeho týmový kolega z obrany Dayot Upamecano by se raději neviděl vůbec, protože právě on byl v posledních dvou ligových duelech vždy vyloučen a po jeho vyloučení vždy soupeři Bayernu dokázali přesilovku dokonale využít.

Jakkoli výkonný ředitel Dreesen nechtěl o okamžitém konci kouče slyšet, po několika hodinách se rozhodlo o tom, že Tuchel v Bayernu přeci jenom skončí, ovšem až po sezóně. Navzdory dvouleté smlouvě. "Naším cílem je jít v příští sezoně jiným směrem s novým trenérem," uvedl Dreesen ve středečním klubovém prohlášení a dodal: "Do té doby by měl každý pracovat na maximum, abychom dopadli co nejlépe v Lize mistrů a Bundeslize. Zvlášť v tomto ohledu apeluji na mužstvo."