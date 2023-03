Pro Jarošíka byla prohra na Letné osudnou. V Teplicích ho nahrazuje Frťala

"Jiřímu Jarošíkovi jednoznačně patří poděkování za to, co s týmem dokázal, jenže úvod jara se mužstvu hrubě nevydařil výsledkově ani herně. Naším prvořadým úkolem je nyní nastartovat tým před sérií důležitých zápasů, které nás čekají," uvedl po sobotním duelu ředitel severočeského klubu Rudolf Řepka.

Pro samotného kouče Jarošíka to pak bylo překvapením, když se dozvěděl o svém konci. Sám totiž doufal do poslední chvíle, že ve své práci bude nadále pokračovat. "Když jsem přicházel, situace byla daleko horší. V úvodu jara jsme teď bohužel měli pět šest důležitých ztrát v sestavě, to je strašně moc. Teď se marodka vyprazdňuje, není se na co vymlouvat. Je to otázka nějaké aktuální formy těch hráčů. Výsledky ani hra nejsou dobré, samozřejmě jsem za to zodpovědný. To vnímám," řekl na pozápasové tiskové konferenci v sobotu Jarošík a pokračoval: "Nikdo z vedení se mnou ale o ničem nemluvil. Myslím, že se potkáme v úterý, tak asi pak budeme řešit co dál. Zatím víc nevím. Trénuji a dělám sto procent pro tým. Uvidíme, jak to celé dopadne."

Připomeňme, že Jarošík se ujal trénování v Teplicích v září 2021, kdy nahradil Radima Kučeru. Stalo se tak v době, kdy Severočeši byli na chvostu ligové tabulky s pěti body. Nakonec se barážovým bojům Teplice nevyhnuly a mezi elitou se udržely až poté, co uspěly ve dvojzápase s Vlašimí.

Klubové vedení nakonec nové jméno, které usedne za teplické kormidlo, zveřejnilo v pondělí. "Zdenko Frťala byl pro nás v tomto směru prioritním řešením a nakonec také jednoznačnou volbou. Vnitřní prostředí a chod klubu zná ze svého působení u naší mládeže dokonale a právě to by mu mělo velmi složitou sportovní situaci našeho A-týmu alespoň trochu ulehčit,“ nechal se slyšet Rudolf Řepka.

Jméno Zdenka Frťaly je spojeno s Teplicemi už od roku 1994, kdy tu začal působit jako hráč, což platilo až do roku 2003. Následně přesedlal na roli asistenta trenéra, kdy působil kromě Teplic i v Blšanech, Plzni či ve Spartě. Coby hlavní kouč pak zaznamenal největší dosavadní úspěch s druholigovým Varnsdorfem, se kterým v roce 2015 vyhrál druhou ligu a měl právo na to postoupit do první ligy. Kvůli nevyhovujícímu stadionu se ale nakonec tohoto práva Varnsdorf vzdal. Poté působil jako kouč i v Hradci Králové, tam však skončil před dvěma lety z rodinných důvodů, navzdory předešlému postupu do 1. ligy.

Poprvé se jako hlavní kouč Teplic Frťala ukáže o nejbližším víkendu v zápase proti Brnu. "Jsem připraven na sebe vzít velkou zodpovědnost, působím v klubu druhým rokem a jsem vděčný, že mě klub zvolil za hlavního trenéra. Jako první budu chtít mluvit se všemi hráči, protože momentálně to bude hodně o mentálním nastavení. V každém zápase se budeme chtít prezentovat stylem hry, aby fanoušci odcházeli ze zápasů s pocitem, že hráči nechali na hřišti všechno," uvedl Frťala při svém uvedení do funkce.

Prozradil také, s kým bude na severu Čech spolupracovat. Jeho nejbližšími pobočníky budou dosavadní trenéři teplického týmu do 19 let Ondřej Plášil a Jan Rezek, o gólmany se bude starat Přemysl Lipš a kondičním trenérem bude Václav Polák. "Jsou to lidé, kteří jsou fotbalu oddaní. Jsou s fotbalem spjatí, mají ho ve své DNA a věřím, že se společně maximálně přičiníme o to, aby tento klub s bohatou historií na dřívější úspěchy navázal," zdůvodnil Frťala, proč si vybral právě tento realizační tým.