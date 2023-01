První finále v kariéře, pak krach v kvalifikaci Australian Open. Turnaje pro Noskovou jako den a noc

Připomeňme, že Nosková se probojovala do finále až z kvalifikace, po níž nejprve vyřadila z turnaje světovou osmičku Rusku Darju Kasatkinovou, ve čtvrtfinále pak narazila na někdejší světovou jedničku a dvojnásobnou šampionkou Australian Open Bělorusku Viktroii Azarenkovou a i s ní si dokázala poradit. Poté se jí v semifinále podařilo porazit i Džábirovou, díky čemuž tak zaznamenala šesté vítězství v řadě, především si Nosková připsala skalp dosud nejvýše nasazené soupeřky v kariéře.

S Džábirovou začala Nosková vskutku výtečně, když už ve druhé hře sebrala Tunisance servis, díky čemuž tak mohla za chvíli v první sadě vést klidně 5:2. Právě za tohoto stavu si Afričanka vzala pauzu na ošetření, a i když pak se jí podařilo odvrátit při svém podání hned tři setboly, Češce se přeci jenom povedlo doservírovat první sadu čistou hrou. Že se Džábirové skutečně nedařilo podle představ, o tom svědčí 20 nevynucených chyb, které zaznamenala během prvního setu.

Aktuální světová dvojka a finalistka loňského Wimbledonu a US Open Džábirová se snažila vstoupit do druhé sady daleko opatrnějším tenisem, což se jí tentokrát povedlo a navíc to byla ona, která jako první v této sadě sebrala servis soupeřce. Opět se jí tento počin podařil za vedení 4:1 a proto tak o vítězce musel rozhodnout až třetí set.

Na jeho začátku se ani tentokrát Noskové příliš nedařilo, jelikož hned třikrát mohla přijít o svůj servis, ale ani jednou se Džábirové sebrat Noskové podání naštěstí nepovedlo. Naopak předloňské vítězce juniorského Roland Garros Noskové se povedlo soupeřku brejknout a díky tomu tak v klidu mohla dojít k vítězství a k postupu do vysněného finále. Stalo se tak po využití druhého mečbolu po hodině a šestačtyřiceti minutách.

Kateřina Siniaková se Storm Hunterovou s americkou dvojicí Asia Muhammadová, Taylor Townsendová rychle prohrávaly 0:4 a špatný vstup do zápasu nijak nevylepšily. Druhý set už byl přeci jenom daleko vyrovnanější a o jeho vítězkách rozhodla až zkrácená hra, i tam ale vládly Američanky, přestože v něm to bylo do stavu 2:2 vyrovnané. Pak už ale americké duo neztratilo.

Na Sabalenkovou Nosková nestačila, přesto se od Bělorusky dočkala uznání. Následnou kvalifikaci na Australian Open Češka nezvládla

V nedělním finále v úvodu Nosková i Sabalenková disponovaly přesným podáním a agresivní hrou. České reprezentantce se sice povedlo odvrátit hned dva brejkboly, ovšem následně ani ona sama nevyužila dvakrát šanci uzmout soupeřce servis. Nakonec o osudu první sady rozhodl až brejk běloruské tenistky za jejího vedení 3:2. Poté už stačilo rodačce z Minsku v klidu dopodávat do vítězství. Že první sadu Běloruska ovládla zaslouženě, o tom svědčí i šestnáct vítězných míčů oproti čtyřem ze strany Noskové.

Druhý set byl daleko vyrovnanější a rozhodnout tak musela až zkrácená hra. Během druhého setu musela hned třikrát Nosková odvracet brejkboly a podobně jako v prvním setu, ani tentokrát za vedení 4:3 se rodačce ze Vsetína nepodařilo vzít soupeřce podání. Ve zkrácené hře celkem rychle Nosková prohrávala 1:5, a zatímco první mečbol ještě stačila odvrátit, ten druhý už nikoli.

Nosková však v Adelaide zanechala výraznou stopu a pomyslný klobouk před ní smekla po finále sama vítězka Sabalenková. "Chtěla bych pogratulovat téhle mladé slečně za neskutečný týden. Myslím, že má před sebou velkou budoucnost, a jsem si stoprocentně jistá, že ji uvidíme ve finále ještě mnohokrát," uvedla konkrétně.

Pro mnohé zahraniční tenisové novináře a experty bylo proto překvapením, že Nosková nedostala divokou kartu na Australian Open a možnost vyhnout se kvalifikaci. Hned v jejím úvodu celkem nečekaně Češka nestačila na Kanaďanku Katherine Sebovovou, se kterou nakonec prohrála 4:6, 6:3 a 4:6.

Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch) – (7.1.2023):

Dvouhra - semifinále:

Nosková (ČR) - Džábirová (1-Tun.) 6:3, 1:6, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2

Čtyřhra - finále:

Muhammadová, Townsendová (6-USA) - Siniaková, Hunterová (1-ČR/Austr.) 6:2, 7:6 (7:2)