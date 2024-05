Rekord na MS v hokeji 2024 v Praze. V návštěvnosti překonalo šampionát před devíti lety

Pokud byl plán svěřenců kouče Radima Rulíka pro semifinále se Švédy nenechat nic náhodě, tak to splnili měrou vrchovatou. Od začátku do konce totiž si šli za jasným cílem, nedat soupeři ani čichnout a dojít tak do vytouženého finále. Svými dvěma brankami režírovali toto neuvěřitelné tažení za vítězstvím jak David Kubalík, tak Lukáš Sedlák, přičemž nejvíc kanadských bodů zaznamenala Nečasova formace, přičemž sám Nečas zaznamenal hned čtyři z nich. A samozřejmě přispěl stále klidně chytající Lukáš Dostál.